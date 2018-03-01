20 yeni mağazada 700 kişiye istihdam

TEKZEN, 2018 yılına hızlı girdi. Bu yıl yurt genelinde 20 yeni mağaza açma hedefi kapsamında ilk mağazasını Antalya Döşemealtı’da ikinci mağazasını ise Erzincan’da hizmete açan Tekzen, Erzincan’daki Ermerkez AVM’de açtığı mağazasıyla da Türkiye genelinde 56 ilde 131 mağazaya ulaşmış oldu. Yurtdışına açılan yerli sermayeli mağazalar zinciri olduklarını ifade eden Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya, 2017’de toplam 15 mağaza açtıklarını, 2018’de ise birisi KKTC olmak üzere, toplam 20 yeni mağaza daha açacaklarını belirtti.

1 MİLYAR TL CİRO

Şu anda 3 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını, 2018 yılında açılacak yeni mağazalarla en az 700 kişiye daha iş imkanı yaratacaklarını dile getiren Kızılkaya, 2017 yılını hedefleri doğrultusunda yaklaşık 900 milyon TL’lik ciro ile kapattıklarını, 2018’de ise yüzde 25 büyüme beklentisiyle 1 Milyar TL’nin üzerinde ciro hedeflediklerini kaydetti. Türkiye yapı sektörü pazar büyüklüğünün tahminen 40 milyar TL olduğunu ifade eden Kızılkaya, perakende sektörünün, Türkiye’deki toplam ticaret hacminin yüzde 12’sini, istihdamın ise yüzde 13’ünü oluşturduğuna dikkat çekti.

40 MİLYON ZİYARETÇİ

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümeye devam ettiğini belirten Kızılkaya, “Biz de yüzde 100 yerli sermayeli bir yapı marketi zinciri olarak, yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. İnternet siteleri üzerinden yapılan satışın toplam cirodaki payının 2018 sonunda yüzde 10, 2020 yılında ise yüzde 15’e çıkmasının hedeflendiğine değinen Kızılkaya, “Tekzen mağazalarını her yıl 40 milyon müşteri ziyaret ediyor. Tekzen, 2016 yılına ilişkin “Fortune 500” sıralamasında Türkiye’nin en değerli şirketleri arasında kademe atlayarak 265. sıraya yükseldi. Tekzen ürün grupları 29 ayrı kategoriden oluşuyor. Türkiye’nin 56 ilinde yerli ve yabancı binlerce ürünü müşterilere sunuyoruz. Yurt genelinde toplam 240 bin metrekarelik satış alanında ev, bahçe, ofis ve tüm yaşam alanları için mobilyadan aydınlatmaya, dekorasyondan boyaya, beyaz eşyadan hırdavata onbinlerce ürün satışa sunuyoruz” dedi.