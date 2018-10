20 tona yakın sakatat üç şehir arasında buhar oldu!

9 EKİM GECESİ YOLA ÇIKTI

ÜÇERLER Sakatat firmasının sahibi Yunus Sarıhan, Kemalpaşa’da et işleme tesisi bulunan Etçii firması ile anlaştı. 400 hayvanın sakatatları için taraflar el sıkıştı. Toplam ağırlığı 19 bin 620 kilogram olan ve piyasa değeri 400 bin lira olan sakatatın parası Etçii firmasına ödendi.

Sarıhan, malın taşınması için, daha önce de çalıştığı, nakliye firması sahibi C. A. ile anlaştı. 2 bin 500 liraya taşınacak sakatat 9 Ekim günü saat 23.42’de Etçii’nin tesisinden çıktı. Söz konusu mal Üçerler’e ait Çekmeköy’deki depoya getirilmek üzere yola çıkarıldı. Sarıhan, malın yüklenmesinden tırın yola çıkmasına kadar an be an C. A. ve şoför A. G. ile temasta oldu.



19 ton sakatatın taşındığı tır bulundu, sahipleri sırra kadem bastı.





MAL GİTTİ; HELALLEŞMEYE GELECEĞİM!

Tırın 6 saate Çekmeköy’de olması bekleniyordu. Ancak, saatler geçti gelen giden olmadı. Sarıhan yeniden C. A. ile temasa geçti. Aldığı yanıt, ‘Araç arıza yaptı, geliyoruz’ yönünde oldu. Ancak, belirtilen saate de gelen olmayınca Sarıhan yeniden C. A. ile temasa geçti. Aldığı yanıt “Mal gitti, malın p… oldu. Tırı satıp paranı vereceğim. Seninle helalleşeceğim” oldu.

ANKARA’DA SATILDI

Sarıhan, aldığı malın başka firmalara satılacağını düşünerek sektördeki tüm tanıdıklarına haber verdi. Sarıhan, görüştüğü kişilere malının çalındığını, kendilerine satmak üzere getiren olursa haber vermelerini istedi. Bir süre sonra, malın Ankara Polatlı’daki bir mezbahaneye satıldığı belirlendi.

ÜÇÜ DE SIRRA KADEM BASTI

Sarıhan olay ile ilgili, emniyete başvururken, C. A., A. G. ve bu iki kişi ile birlikte hareket eden Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için savcılığa başvuracağını belirtti. Sarıhan, söz konusu kişileri her yerde aradıklarını ama bulamadığını söyledi.

