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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
11.10.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

20 tona yakın sakatat üç şehir arasında buhar oldu!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
20 tona yakın sakatat üç şehir arasında buhar oldu!

İstanbul Çekmeköy’e getirilmek üzere Bursa Kemalpaşa’da tıra yüklenen 20 tona yakın sakatat ile ilgili ilginç bir hırsızlık olayı yaşandığı ortaya çıktı. Satın aldığı 19 bin 620 kilo sakatatın deposuna teslim edilmesini bekleyen Yunus Sarıhan; tırın gelmesini beklerken bir süre sonra, ne tır sahibine ne şoföre ulaştı. Sarıhan, sakatat işi yapan tüm firmalara “Malımız çalındı haberiniz olsun” yönünde bilgi verdi. Tonlarca sakatatın Ankara Polatlı’daki başka bir mezbahaneye satıldığı anlaşıldı. Sarıhan emniyete başvururken, üç şüpheli her yerde aranıyor.

9 EKİM GECESİ YOLA ÇIKTI
ÜÇERLER Sakatat firmasının sahibi Yunus Sarıhan, Kemalpaşa’da et işleme tesisi bulunan Etçii firması ile anlaştı. 400 hayvanın sakatatları için taraflar el sıkıştı. Toplam ağırlığı 19 bin 620 kilogram olan ve piyasa değeri 400 bin lira olan sakatatın parası Etçii firmasına ödendi.

Sarıhan, malın taşınması için, daha önce de çalıştığı, nakliye firması sahibi C. A. ile anlaştı. 2 bin 500 liraya taşınacak sakatat 9 Ekim günü saat 23.42’de Etçii’nin tesisinden çıktı. Söz konusu mal Üçerler’e ait Çekmeköy’deki depoya getirilmek üzere yola çıkarıldı. Sarıhan, malın yüklenmesinden tırın yola çıkmasına kadar an be an C. A. ve şoför A. G. ile temasta oldu.

20 tona yakın sakatat üç şehir arasında buhar oldu

19 ton sakatatın taşındığı tır bulundu, sahipleri sırra kadem bastı.

MAL GİTTİ; HELALLEŞMEYE GELECEĞİM!
Tırın 6 saate Çekmeköy’de olması bekleniyordu. Ancak, saatler geçti gelen giden olmadı. Sarıhan yeniden C. A. ile temasa geçti. Aldığı yanıt, ‘Araç arıza yaptı, geliyoruz’ yönünde oldu. Ancak, belirtilen saate de gelen olmayınca Sarıhan yeniden C. A. ile temasa geçti. Aldığı yanıt “Mal gitti, malın p… oldu. Tırı satıp paranı vereceğim. Seninle helalleşeceğim” oldu.

ANKARA’DA SATILDI
Sarıhan, aldığı malın başka firmalara satılacağını düşünerek sektördeki tüm tanıdıklarına haber verdi. Sarıhan, görüştüğü kişilere malının çalındığını, kendilerine satmak üzere getiren olursa haber vermelerini istedi. Bir süre sonra, malın Ankara Polatlı’daki bir mezbahaneye satıldığı belirlendi.

ÜÇÜ DE SIRRA KADEM BASTI
Sarıhan olay ile ilgili, emniyete başvururken, C. A., A. G. ve bu iki kişi ile birlikte hareket eden Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için savcılığa başvuracağını belirtti. Sarıhan, söz konusu kişileri her yerde aradıklarını ama bulamadığını söyledi.

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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