20 projeyle gençler ‘yarınlara uçacak’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
11.10.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

20 projeyle gençler ‘yarınlara uçacak’

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20 projeyle gençler ‘yarınlara uçacak’

PEGASUS Hava Yolları’nın ‘Yarınlara Uçuyoruz’ projesi, ‘Sivil Toplum için Destek Vakfı’ koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başladı.

Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Eylül 2018 – Haziran 2019 tarihleri arasında 20 proje desteklenecek. Proje kapsamında, Türkiye’deki 18-29 yaş arası bütün gençler ve gençlik grupları, toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Teknik ön elemeden geçirilecek başvurular, değerlendirme kurulu tarafından da değerlendirilecek.

FİKİRLERİ ÖNEMSİYORUZ

Proje hakkında bilgi veren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, bizim için çok önemli olan bu sosyal sorumluluk projesini değerli iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini önemsiyoruz ve bu değerli fikirlerin hayata geçirilebilmeleri için desteğin şart olduğunu da biliyoruz. İşte tam da burada üzerimize düşen görevi yapıyor ve gençlerle birlikte ‘Yarınlara Uçuyoruz’. Bir hava yolu şirketi olarak, bizim insanları bir yerden bir yere ulaştırma misyonumuz var. Bu misyondan yola çıkarak, gençleri ihtiyacı bulunan bölgelere ulaştıracağız. Böylelikle hem gençlerin kişisel gelişimlerine hem de enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyesi Kerim Paker de, “Amacımız sivil toplumu geliştirmek. Bunu sağlamak için hem bireylerden gelen bağışlar hem de kurumlarla yapılan ortaklıklar çerçevesinde bugüne kadar 44 sivil toplum kuruluşuna 938 bin 550 TL’lik hibe transferi sağladık” dedi.

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