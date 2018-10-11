20 projeyle gençler ‘yarınlara uçacak’
PEGASUS Hava Yolları’nın ‘Yarınlara Uçuyoruz’ projesi, ‘Sivil Toplum için Destek Vakfı’ koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başladı.
Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Eylül 2018 – Haziran 2019 tarihleri arasında 20 proje desteklenecek. Proje kapsamında, Türkiye’deki 18-29 yaş arası bütün gençler ve gençlik grupları, toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Teknik ön elemeden geçirilecek başvurular, değerlendirme kurulu tarafından da değerlendirilecek.
FİKİRLERİ ÖNEMSİYORUZ
Proje hakkında bilgi veren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, bizim için çok önemli olan bu sosyal sorumluluk projesini değerli iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini önemsiyoruz ve bu değerli fikirlerin hayata geçirilebilmeleri için desteğin şart olduğunu da biliyoruz. İşte tam da burada üzerimize düşen görevi yapıyor ve gençlerle birlikte ‘Yarınlara Uçuyoruz’. Bir hava yolu şirketi olarak, bizim insanları bir yerden bir yere ulaştırma misyonumuz var. Bu misyondan yola çıkarak, gençleri ihtiyacı bulunan bölgelere ulaştıracağız. Böylelikle hem gençlerin kişisel gelişimlerine hem de enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyesi Kerim Paker de, “Amacımız sivil toplumu geliştirmek. Bunu sağlamak için hem bireylerden gelen bağışlar hem de kurumlarla yapılan ortaklıklar çerçevesinde bugüne kadar 44 sivil toplum kuruluşuna 938 bin 550 TL’lik hibe transferi sağladık” dedi.
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