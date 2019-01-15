20 Ocak'tan sonra yüzde 100 dolacak! Adım atılacak yer kalmayacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
15.01.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

20 Ocak'tan sonra yüzde 100 dolacak! Adım atılacak yer kalmayacak

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20 Ocak'tan sonra yüzde 100 dolacak! Adım atılacak yer kalmayacak

Kış ve kayak turizminin gözde mekânlarından Uludağ, yarı yıl tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçirecek.

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak sporları merkezlerinden olan Uludağ'da yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte otellerde doluluk oranı yüzde 80-90'lara ulaştı. Kar yağışının geçtiğimiz yıla nazaran fazla yağması tatilcilerin Uludağ'ı tercih etmesini sağladı. Kar kalınlığı 160 santimetreye ulaşırken, en düşük hava sıcaklığı -5, en yüksek sıcaklık ise -3. Yarı yıl tatilinde otellerin yüzde 100 dolması bekleniyor.

20 Ocaktan sonra yüzde 100 dolacak Adım atılacak yer kalmayacak

Karinna Otel ve Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Bu sene yüzde 80-90 arasında dolulukla gidiyoruz. Aralık ayı itibariyle kar yağışının güzel olması dolulukları yakalamamızda rol oynadı. Yıl başını yüzde 100 dolulukla tamamladık. Hafta içi ve hafta sonu da İstanbul bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen turlar otelleri doldurdu. White Fest kapsamında Electro Fest yapıyoruz. Bu festival kapsamında da otelimiz dolu. 

20 Ocaktan sonra yüzde 100 dolacak Adım atılacak yer kalmayacak

20 Ocak itibariyle Şubat ayına kadar yarı yıl tatili devam edecek. 3 ve 4 gecelik paketlerimizi sattık. Yüzde 90 dolulukları şu anda yakaladık. Hafta içi fiyatlarımız kişi başı 650 TL'den başlıyor. Hafta sonu ise 920 TL civarında. White Fest'te bizim otelimiz ana tesis olacak. Uludağ'da festivaller renkli geçiyor. 3 Şubat ile 17 şubat'a kadar festival kapsamında faaliyetlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.


20 Ocaktan sonra yüzde 100 dolacak Adım atılacak yer kalmayacak

Bof Otel İşletme Müdürü Ozan Yuvacı da yıl başı dönemini hareketli geçirdiklerini ifade ederek, "Tatilciler paket programlarını çok iyi geçirdiler. Yıl başının pazartesiye denk gelmesi de insanların rahat tatil yapabilmesini sağladı. Doluluk oranları olarak geçen kışın çok çok üstündeyiz. Geçen seneye göre bu yıl yüzde 40-50 daha fazla kar var. Kar yağışı pistleri çok güzel bir hale getirdi. Pistler güzel olunca misafirler de Uludağ'ı tercih ediyor" dedi.

20 Ocaktan sonra yüzde 100 dolacak Adım atılacak yer kalmayacak

Uludağ'ın yollarının Karayolları ekipleri tarafından 24 saat açıldığını dile getiren Yuvacı, "Misafirlerimizin bu konuda bir tereddüt yaşamasına gerek yok. Yarı yıl döneminde de doluluk şu an için yüzde 80'lerde. Yüzde 20 misafirlermiz de kararını verememiş olanlar. Programını ayarlayıp gelenler için beklentilerimiz sürüyor. Yüzde 100 dolu olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Fiyatlarımız bin ila bin 500 TL arasında değişiyor. Çocuklar için programlarımız var. Bu programlar eğitici ve eğlendirici olacak. Ailelerin çocukları rahatça bırakıp kayak yapmaya çıkacağı bir otel" diye konuştu.

Uludağ yolunda 4 km'lik araç kuyruğu
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