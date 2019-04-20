20 Nisan altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?
20 Nisan Cumartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatları birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, 20 Nisan Cumartesi günü gram ve çeyrek fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 20 Nisan Cumartesi günü güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. Hafta boyu yükseliş eğiliminde seyreden, perşembe günü ise düşüşe geçen altın fiyatları, 20 Nisan Cumartesi günü yatay seyirde güne başladı. İşte, günün altın fiyatları ve detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, hafta sonu yatay seyirle güne başladı.
Gram altın 237 lira alış, 238 lira satış,
Çeyrek altın 386 lira alış, 394 lira satış,
Yarım altın 772 lira alış, 788 lira satış,
Cumhuriyet altını 1590 lira alış, 1606 lira ile işlem görüyor.
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