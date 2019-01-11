20 milyarlık KOBİ desteği

Son dönemlerde ekonomiyi canlı tutmak için hükümet esnaftan tüketiciye kadar birçok alanda vergi indirimi ve teşvikler sağlıyor. Bu desteklerin sonuncusu ise 40 bine yakın işletmeyi ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cirosu 25 milyon liranın altındaki KOBİ’ler için 20 milyar TL değerindeki KOBİ Değer Kredisi’ni açıkladı. Albayrak, “Bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek. Bu da kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi, katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. KOBİ Değer Kredisi, 13 bankamızın tamamen kendi inisiyatifleriyle böyle bir paketi ortaya koymalarıyla devreye alınmaktadır. Hazinemize etkisi yoktur” dedi.

BU BİR EKİP İŞİ

Bakan Albayrak, son dönemde özellikle dar gelirli, asgari ücretli, işveren, esnaf, KOBİ ve sanayiciler için çok güzel adımlar atıldığını belirterek, peş peşe devreye alınan bu paketlerle ekonomide meydana gelen dalgalanmaların Türkiye ekonomisine ve millete, buna bağlı olarak sektörlere ve reel sektöre etkisini ortadan kaldırmaya adım adım devam ettiklerini söyledi. KOBİ Değer Kredisi’nin önemine dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Eylül ayında açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 3 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koyduk. Bunun ilk fazını hepinizin malumu ‘dengelenme’ adımı olarak ifade ettik. Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor. Özellikle enflasyon ve döviz kuru gibi önemli başlıklarda ortaya koyduğumuz hedeflerin de ötesinde başarılı bir performans sergiledik ve devam ediyoruz. Bu tek başına ekonomi yönetiminin işi değil, bu bir ekip işi. Dengelenme sürecinde pozitif bir başarı varsa hep birlikte başardık. Hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık.”

KOBİ’LER GÜÇLENECEK

Albayrak, şöyle devam etti: “Dengelenme süreci bu müjdelerle birlikte KOBİ’lerden esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kadar kendini hissettirecek. Birileri ekonomide resesyon beklese de her gün literatürdeki farklı tanımlarla algı oluşturmaya çalışsa da üzülmeye devam edecekler. Onlar üzülsünler, yeterki toplum, ülke ve milletimiz sevinsin. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, zerre rehavete kapılmadan aynı motivasyonla hatta daha fazla işimize sarılarak çalışmaya devam edeceğiz. Daha yeni başladık dedik, inşallah daha güçlü adımlarla daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ’lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Ne dedik? KOBİ’lerimizi güçlendireceğiz ki, değişim dönemi, yani yüksek katma değerli üretim döneminin altyapısını hazırlamış olalım. İşte bugünün en önemli noktası hacim ve şirket profili noktasında doğru noktalara dokunmak olduğu kadar, 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin artık anlamlı şekilde düştüğünü, reel sektörün de nefes alabileceği bir ekosistemin oluşmasında önemli sacayağı oluşturacaktır.”

Bu arada, dün akşam saatlerinde Akbank’ın da 13 bankanın dahil olduğu oluşuma katıldığı öğrenildi.

SEKTÖR GÜÇLÜ YAPISINI KORUYOR

YAKIN zamanda BDDK’nın bankalara ilişkin bir çalışma yaptığını ve mevcut tabloyu ortaya koyduğunu anımsatan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bankalarımızın sermaye ve likiditeleri konusunda mevcut tabloyu ifade etti. Makroekonomik dengelenme süreci boyunca BDDK mali bünye analiz çalışmalarına sürekli, yakından devam edecek. Ve bu kapsamlı ve kredi bazlı çalışma ile de bankaların sermaye ve likidite açısından makroekonomik şoklara karşı dayanıklılığını dün olduğu gibi bugün de ve yarın da yakından izlemeye devam edecek. Bugün, yapılan çalışmalar çok net ortaya koymaktadır; bir bütün olarak sektörümüz sağlıklı ve güçlü yapısını korumakta.”

Albayrak, kamu bankaları anlamında da kendilerinin gerekli gördükleri takdirde bu çerçevede her türlü aksiyonu alacaklarını, daha tedbirli, daha güçlü adımlar için gerekli aksiyonları alacaklarını vurguladı.

4 TRİLYONLUK BİLANÇO

TÜRKİYE Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, “2018 yılı sonu itibariyle bilanço büyüklüğümüz 4 trilyon liraya yaklaştı. Bilanço büyüklüğümüzün milli gelire oranı yüzde 100’ün üzerinde seyrediyor. Bilanço içinde krediler 2.5 trilyon lira ile yüzde 62 pay almakta. Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksek” dedi. Hüseyin Aydın, kredilerin yüzde 55’inin kurumsal müşterilere, yüzde 25’inin KOBİ’lere ve yüzde 20’sinin bireysel müşterilere kullandırıldığını bildirdi. Aydın, şu bilgileri verdi: “Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 seviyelerinde makul ve yönetilebilir düzeydedir. Mümkün olan her türlü esneklik sağlanmakta.”

5 MİLYAR DOLARLIK TAHVİL TALEBİ

DENGELENME sürecinin başarısını ortaya koyan uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, “Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracı başarıyla tamamladık. İhraca yatırımcılardan gelen 5 milyar doların üzerinde talep bu küresel piyasalarda Türkiye ekonomisinde ortaya koyduğumuz güçlü ve istikrarlı söyleme sağlam cevaplar, refleksler aldığımızı gösteriyor. Bu ihraçla 2019 yılında uluslararası piyasalardan sağlamayı planladığımız 8 milyar dolar tutarındaki dış finansmanın 2 milyar dolarlık kısmını tamamlamış olduk” diye konuştu. Albayrak, 10 yıl vadeli bu ihraca, ihraç tutarının 2.5 katından fazla talep gelmesinin, ekonominin güçlü temellerine ve uygulamaya koydukları politikalara yatırımcıların duyduğu güveni bir kez daha ortaya çıkardığını aktararak, güvenli adımlar atıp, bu güveni ortaya koydukça bu sürecin güçlü ve güvenilir şekilde devam edeceğini dile getirdi.

GÜLÜYORUM ÇÜNKÜ POTANSİYELİ BİLİYORUM



BU yılın hedeflerine dair attıkları kararlı adımların ortada olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, bütün bu adımların bütçeye bir etkisinin olmadığını aktardı. Albayrak, “Dezenformasyon, şu, bu... Her tarafta bir şey konuşuluyor. Ben her yerde diyorum; Türkiye’de herkes konuşuyor, herkes biliyor, bir futbol, diğeri ekonomi... Herkes anlıyor. 81 milyon teknik direktör ve ekonomist” diye konuştu. Bu yüzden sağlıklı ve rasyonel yorum yapmak zorunda olduklarını aktaran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Duygusal değil. Farklı siyasi, sosyal, kültürel saikle değil. Rasyonel, gerçekçi, ayakları somut, yere basan... ‘Bakan çok gülüyor, niye çok gülüyor?’ Bakan gülüyor, çünkü gerçeği, Türkiye’yi, Türkiye’nin kapasitesini, potansiyelini, mevcut yapabileceklerini biliyor ve buna inanıyor. İnandığı için her daim pozitif. Pozitif olacağız ki toplum size bakıyor, reel ekonomi noktasında şirketlerinize, size bakıyor.”