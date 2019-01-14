"20 milyar TL piyasayı rahatlatacak"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"20 milyar TL piyasayı rahatlatacak"
GeriEkonomi "20 milyar TL piyasayı rahatlatacak"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
14.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

"20 milyar TL piyasayı rahatlatacak"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"20 milyar TL piyasayı rahatlatacak"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, finans sektörünün reel sektöre sunduğu 20 milyar TL'lik kredi imkanının ekonomik darboğazın aşılmasına kolaylık sağlayacağını, istihdam, üretim ve ihracatın bundan olumlu etkileneceğini söyledi.

MENEVŞE, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi'nin, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’ler için önemli bir nefes alma aracı olacağını ve reel sektörün moralini artıracağını belirtti. Menevşe, "Piyasalarda daralmayı genişletmek adına 2018 sonlarında 100 milyon TL'lik KOBİ Destek kredisi sunduğumuz üyelerimizin nefes alması için elimizi taşın altına koymuştuk. Yeni yılın ilk günü ÖTV-KDV indiriminin uzaması müjdesi ardından kredi kart borcuna yapılandırma, 20 milyar liralık kredi imkanı ile işletmelerimize ciddi bir kaynak oluşmuş, SGK prim desteği istihdama güç sağlamıştır" dedi.

Toplamda bunların hepsinin 2019’a ekonomide güçlü bir başlangıç anlamına geldiğini ifade eden Menevşe, "20 milyarlık kredinin KOBİ'lerimize moral olmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacaktır ve piyasalar hareketlenecektir. Adana Ticaret Odası olarak önce sosyal sebeple, sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle, tüketicinin alım gücünü artıracak, tüccarın ayakta durmasını sağlayacak her türlü tedbiri destekliyoruz. Piyasalardaki darboğazın etkisini azaltmak ve bu tür iyileştirmeleri üretimle desteklemek ve ihracata hız vermek, güçlü ekonomiyi kalıcı hale getirecektir. Tasarrufun bu yapılacakların en başında yapılması gerektiğini de asla unutmamalıyız" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Asırlık Ece Ajandası'nın varisleri arasında büyük kavga

Tüm dünya için kaygı verici: Küresel ticaret düşüyor!

Sanayi üretimi Kasım ayında geriledi

İğne atsan yere düşmez... Adım atacak yer kalmadı