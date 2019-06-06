20 milyar dolar çamurda gizli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri20 milyar dolar çamurda gizli
GeriEkonomi 20 milyar dolar çamurda gizli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Emre ESER
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

20 milyar dolar çamurda gizli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
20 milyar dolar çamurda gizli

DÜNYADA enerji kaynaklarının kullanımı gittikçe daha da önemli bir hal alıyor. Özellikle fosil kaynakların tüketimi noktasında önümüzdeki dönemde yaşanacak belirsizlik ve bu kaynakların çevreye verdiği zarar dünyanın geleceği için büyük tehlike oluşturuyor.

Kaynakların daha verimli ve çevreci kullanımı noktasında hem atık yönetimi hem de yenilenebilir enerjiye geçiş kritik bir öneme sahip. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de fosil kaynak kullanımın azalırken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına erişimin gittikçe arttığını söyleyen Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Hüseyin Erkanlı, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparken Türkiye’nin gözden kaçırdığı çok önemli bir nokta var. Bu da atık yönetimi. Biz binlerce tonluk atığımızı toplayamıyoruz. Orada dev bir enerji kaynağı var. Bunlardan en önemlisi de çamurlar. Büyük sanayiler, madenler ve şehirlerimiz sürekli olarak atık çamur biriktiriyor. Üstelik bu çamur birikintileri artık beraberinde bir depolama sorunu getiriyor. Ancak bu çamurlar işlemden geçirilip kurutularak yeni enerji kaynağı olarak sanayiye gönderilebiliyor” dedi.

SANAYİYE YAKIT VERİYOR

Türkiye’de 90’lı yıllarda yoğun bir arıtma ve atık tesisi yatırımı yapıldığı belirten Erkanlı, “Bu tesislerde atık sular arıtılıp çevreye salındıktan sonra elde edilen çamurlar hala depolanıyor. Yıllardır depolanan çamurlar her tesiste binlerce ton seviyesine ulaşmış durumda. Biz kendi tesislerimizde dev sanayi kuruluşlarından atık çamurları alıp işlemden geçiriyoruz. Çamurun içerisindeki organik ve inorganik maddelerden bir karışım elde edip bunu fırına veriyoruz. 100 ton çamurdan en az 20 ton karışım sağlanıyor. Çamurun içerisindeki nem buharlaştıktan sonra ortaya çıkan ürün 4 bin kalorilik bir enerjiye sahip oluyor. Daha sonra bu karışımı çimento fabrikalarına gönderiyoruz.  Daha önceden fosil yakıt kullanan çimento fabrikaları daha çevreci ve ucuz olan bu çamurdan enerjilerini karşılıyor” şeklinde konuştu. Bir çimento fabrikasının maliyetinin yüzde 70’ini yakıt giderlerinin oluşturduğunu belirten Erkanlı, “Türkiye Avrupa’nın en büyük çimento üreticilerinden biri. Ancak Türkiye’deki çimento fabrikaları enerji yönetimi konusunda Avrupa’nın çok gerisinde. Avrupa’daki fabrikalar enerjisinin minimum yüzde 30’unu atıktan karşılıyor. Enerjisinin tamamını atıktan karşılayan fabrika sayısı çok fazla. Bu Türkiye’de ortalama 3.25 iken en iyi performansı gösteren fabrikadaki oran yüzde 25” diye konuştu.

Dünyada ve Avrupa’da atık ve geri dönüşüm şirketlerinin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk sırada yer aldığını aktaran Erkanlı, “Atık firmaları sanayiden atığın bertaraf edilmesi için para alıp bir de atıktan elde ettiği ürünleri satıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın arttığı bu ortama paralel olarak atık bertarafı da dünyada çok önemli bir pazar haline gelmeye başladı. Türkiye eğer atığın kaynağından toplanıp bertaraf edilmesi noktasında başarıya ulaşırsa 20 milyar dolarlık dev bir sektör bizi bekliyor. Buradan elde edilecek enerjide cari açığın kapatılması noktasında çok önemli olacak” dedi.

ATIK İTHAL EDİYORUZ

- TÜRKİYE’DE yıllık 1.5 milyon ton tehlikeli atığın 18 milyon ton da tehlikesiz atığı beyan edildiğini aktaran Rıza Erkanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “80 milyonluk bir ülkede en az 2.5 milyon ton tehlikeli atığın beyan edilmesi gerekiyor. Bu bizde bir beyan probleminin olduğunu gösteriyor. Tek çare yapılan denetimleri arttırmak. Atık toplama sorunumuz var o yüzden ithal kağıt ve plastik atıkları alıyoruz. Eğer atığı kaynağından toplayıp düzgün şekilde bertaraf edecek organizasyon yapısı olsa Türkiye bugün kağıt sorunu yaşamazdı. Biz atığa çöp olarak bakıyoruz ama Avrupa çok yüksek miktarda atık ithal ediyor. Atıkları aldığı ülkelerden para alıyor. Sonra bu atığı işleyip ham maddeye ve enerjiye dönüştürüp üstüne para kazanıyor.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
En çok maaş veren şirketler belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var ve ne kadar veriyor
O şehirde yer kalmadı! Vali açıkladı: Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi...
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi!
Muğla'da tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu