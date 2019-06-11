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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.06.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

20 dolara telefon üretilecek, internete girmeyen kalmayacak

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20 dolara telefon üretilecek, internete girmeyen kalmayacak

Birleşmiş Milletler'in dünyanın diğer yarısının da internet erişiminin sağlanması çağrısı sonucu Google 20 dolar fiyatlı telefonlar çıkarmayı planlıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) dijital teknolojinin dünyanın internet erişiminde sıkıntı yaşayan diğer yarısına da ulaştırılması çağrısının ardından Google, çıkarmayı planladığı 20 dolarlık yeni telefonları ile bu projeye katkı sunmayı hedefliyor.

ABD merkezli Associated Press haber ajansına göre, Birleşmiş Milletlerin çağrısının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf, dünyanın geri kalanı ile dijital farkın kapanması çalışmasının çok maliyetli olacağını kaydetti. 

Fiyatlarda indirime gitmeden dünyanın geri kalanını online hale getirmenin mümkün olmayacağının altını çizen Cerf, çıkarmayı planladıkları 20 dolarlık telefonlarda bin dolarlık telefonların sahip olduğu özelliklerin bulunmayacağını ancak internete bağlanmak ve uygulamaları kullanabilmek için gerekli donanımın olacağını belirtti. 

AMERİKA'DA YÜZDE 15 İNTERNETE SAĞLIKLI ERİŞEMİYOR

Cerf, internet erişiminde problem yaşanan bölgelerin sadece kırsal bölgeler olduğunu dile getirerek, “Ancak bu sanılanın aksine sadece Afrika değil. Amerika'da da yüzde 10 ila 15 arasında bir nüfus internete sağlıklı bir şekilde erişemiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

2030'DA HER YETİŞKİN ÇEVRİMİÇİ OLACAK

Bu arada Birleşmiş Milletler raporuna göre 2030 yılına kadar her yetişkin, dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişebilecek. 
Dijital teknolojinin getirilerinin yanında bazı istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini de vurgulayan BM, özellikle sosyal medyada istenmeyen içerikler, mahremiyetin ihlali gibi konular konusunda temkinli olunması gerektiğini bildiriyor. 

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