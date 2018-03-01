20 bin KOBİ’ye danışmanlık

Ar-Ge Finans’ın TÜBİTAK-TEYDEB destekli girişim projelerinin alacağı avanslarda kurumlar tarafından talep edilen teminat mektubu ihtiyacını kolaylaştırmak üzere tasarlandığını anlatan Sümer, “Çoğu finans kuruluşları girişimcilerden ipotek talep ediyor. Bu durum ,projelerinin en başında nakit sıkıntısı çeken girişimcilerin hayatını zorlaştırıyor. Biz Ar-Ge Finans ürünü ile projenin kendisini teminat olarak kabul edecek ve ek bir maddi teminat istemeden teminat mektubu ve avans miktarına kadar nakit kredi vereceğiz. Bu sayede genç girişimcilerin ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız” diye konuştu. Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu projelerin ticarileşmesi ve globalleşmesine yönelik verilen kamu desteklerinin, amacına daha uygun ve etkili kullanılması misyonuyla aktif danışmanlık hizmeti sunacaklarını belirtti.