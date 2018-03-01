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20 bin KOBİ’ye danışmanlık

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 21:14 | Son Güncelleme:

AKTİF Bank, KOBİ ve girişimcilere danışmanlık verecek yeni bir ortaklığa imza atarak İnovaban’ı kurdu. Sistem Global Danışmanlık ortaklığı ile kurulan ve adını, “inovasyon” ile “otoban” kelimelerinin birleşiminden alan İnovaban; başta KOBİ’ler ve girişimciler olmak üzere her ölçekten firmaya profesyonel stratejik büyüme danışmanlığı hizmeti verecek. Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Türkiye’de kurulan her 10 girişimden yalnızca birinin başarıya ulaştığını hatırlatarak “Çıktığımız bu yolda beş yılda yaklaşık 20 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.  

Ar-Ge Finans’ın TÜBİTAK-TEYDEB destekli girişim projelerinin alacağı avanslarda kurumlar tarafından talep edilen teminat mektubu ihtiyacını kolaylaştırmak üzere tasarlandığını anlatan Sümer, “Çoğu finans kuruluşları girişimcilerden ipotek talep ediyor. Bu durum ,projelerinin en başında nakit sıkıntısı çeken girişimcilerin hayatını zorlaştırıyor. Biz Ar-Ge Finans ürünü ile projenin kendisini teminat olarak kabul edecek ve ek bir maddi teminat istemeden teminat mektubu ve avans miktarına kadar nakit kredi vereceğiz. Bu sayede genç girişimcilerin ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız” diye konuştu.  Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu projelerin ticarileşmesi ve globalleşmesine yönelik verilen kamu desteklerinin, amacına daha uygun ve etkili kullanılması misyonuyla aktif danışmanlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

Etiketler: AKTİF Bank , KOBİ , gazetehaberleri
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