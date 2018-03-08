20 bin kadın istihdamı hedefi

ULAŞIM uygulaması Careem, pozitif ayrımcılık ile 2020’ye kadar bölgede 20 bin kadın kaptana iş fırsatı sunmayı hedefliyor. Oluşturulan kadın kaptanlar komitesiyle, kaptan olmak isteyen tüm kadınlar için onlara yardımcı olacak ve özel hizmetler sunacak uygun ortamı hazırlayacak. Careem şu anda Türkiye, BAE, Mısır, Pakistan, Ürdün, Fas ve Filistin’de kadın kaptan bulunduruyor. Riyad, Cidde ve Dammam’da 2 bini aşkın kadın kaptanı bulunan Careem, Cidde’de halihazırda sadece kadınların faaliyet gösterdiği bir çağrı merkezine de sahip.



Careem CEO’su ve Kurucu Ortağı Mudassir Sheikha, “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz kadın kaptan alımında bölgenin daha büyük potansiyele sahip olduğunun farkındayız. Artık sektörümüzde bu değişimin yaşanmasının zamanı geldi. İşimizi kadınların çevresinde büyütmek ve onlara ekonomik bir fırsat sunmayı hedefliyoruz. Kadınlar genelde aileyi geçindiren asıl kişiler ve ailelerini desteklemek için onlara alternatif, esnek iş olanakları sunmak istiyoruz. Tarihsel açıdan, araç çağırma sektörü sürücülük söz konusu olunca sadece erkeklere hitap etmiştir. Bugünden itibaren Careem, faaliyet gösterdiği 13 ülkede kadın kaptanlara pozitif ayrımcılık uygulayacak” dedi.



