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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

20 bin Euro’ya yelkenler fora

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
20 bin Euro’ya yelkenler fora

Son birkaç yıldır zor dönemler yaşayan tekne ve yat turizmi bu yıl toparlanma sürecine girdi. Geçen yıla göre yüzde 20’lik bir artış yakalanırken, Türkiye’ye en çok ilgiyi gösteren turistler arasında İngiliz, Alman ve Ruslar bulunuyor. Fiyatlar, teknenin özelliklerine ve verilen hizmete göre değişmekle birlikte 12 kişinin kalabileceği süper lüks tekneler günlük 20 bin Euro’ya varan fiyatlarla kiralanıyor.

TÜRKİYE turizmi son yıllarda yükseliş içinde. 2017’den itibaren yabancı turist sayısında bir toparlanma sürecine girilirken, 2018’de turizm sektörü yılı rekorla kapattı. Yabancı turist sayısı 40 milyona dayandı. 2019’da da yükseliş devam ediyor. Bu yılın da yeni bir rekorla kapatılması bekleniyor. Yabancı turistin ilk tercihleri arasında Türkiye’deki 5 yıldızlı her şey dahil oteller olurken, yüksek fiyatlı ve daha zengin turiste hitap eden otellerin doluluklarında da kayda değer artışlar yaşanıyor. Turizm sektöründe en dikkat çekici yükselişlerden biri ise tekne ve yat turizminde görülüyor. 2016 ve sonrasında yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte düşen yabancı turist sayısından en çok etkilenenler arasında tekne ve yat sektörü yer alıyordu. Bu yıl ise özellikle İngiliz, Alman ve Rus turistlerin ilgisi bir hayli artmış durumda. Kiralanan tekne ve yatların günlük fiyatları ise özelliklerine göre 4 bin Euro ile 20 bin Euro arasında değişiyor. 20 bin Euro’luk teknelere yemek dahil olmazken, teknede en fazla 12 kişi kalabiliyor.

BODRUM VE GÖCEK

2015’in ardından tekne ve yat turizminde yüzde 60’a varan düşüşler yaşandığına dikkat çeken Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, “Kapasitemizin yüzde 40’ı ile iş yapıyorduk. Ancak bu yıldan itibaren bu oran yüzde 60’a yükseldi. Ticari yat olarak adlandırılan ve müşteriler tarafından kiralanan yatlar da ülkeye gelmeye başladı. Yurtdışından gelen bu yatlar genelde 50 metre üzerinde ve çok lüks oluyorlar. En gözde liman ise Bodrum oldu. Çünkü eğlence hayatı ve gezilip görülecek mekan çok fazla. Rus, Azeri ve Avrupalı turistlerin bu şekilde Türkiye’ye gelişinde ciddi artış var. Tekne ve yat kiralayan firmalar da bu seneden umutlu. Türkiye’deki gulet ve tekne sahipleri iyi bir sezon geçiriyor. Yüksek sezonda bu tip tekne ve yatlarda yer bulmak zor. Bodrum çıkışlı, Hisarönü ve Göcek koyları çok ilgi görüyor. Ayrıca yat müşterilerinin otel turistine göre çok daha fazla para harcadığı da unutulmamalı” diye konuştu.

20 bin Euro’ya yelkenler fora

300 EURO’LUK YEMEK

Tekne ve yatlarda konaklayan turistin daha fazla harcama yaptığına dikkat çeken Bodex Travel Yachting Agencey’nin Direktörü Gül Gözütok, “Geçen yıla göre sektörde yüzde 20’lik bir yabancı turist artışı var. İngiliz turiste ciddi bir artış göze çarpıyor. İngiliz dışında, Rus, Kuveyt ve Bahreynliler de Türkiye’ye geliyor. Suudi turistlerde biraz düşüş olsa da Fas ve Tunus’tan gelenler yüzleri güldürüyor. Kiraladıkları tekne ve yatların özelliklerine göre fiyatları değişiyor. Günlük 4 bin Euro’dan başlayan fiyatlar 20 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Bu fiyatlara yemek dahil değil. En fazla 12 kişi kalınabiliyor. Geldiklerinde yüklü alışveriş yapıyorlar. Her şey dahil otellere gelenlere göre çok daha fazla para harcıyorlar. THY ile uçuyor, lüks restoranlarda yemek yiyorlar. 300 Euro’ya tatil yapılırken, bu turistler bir akşam yemeğine 300 Euro ödüyor” dedi. 

SİTE TRAFİĞİ 2.5 KAT ARTTI

TEKNE kiralama platformu Vira Vira uygulamasının kurucusu Emre Küçükozan da, tekne tatiline olan ilginin bir hayli yükseldiğine vurgu yaptı. Sistemlerine kayıtlı 4 bin tekne olduğunu söyleyen Küçükozan, “Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 22 ülkeden tekne ve yat kiralanmasına aracılık ediyoruz. Türk tatilcinin son 3 yılda tekne tatiline olan ilgisi gözle görülür şekilde artış var. Site trafiğimiz 60 bin tekil ziyaretçi civarında. Geçmiş yıllara göre 2.5 katlık bir yükseliş söz konusu. Tekne tatilinin lüks olduğu algısı yıkılmaya başladı. Kişi başı haftalık 1500 TL’ye tekne tatili yapılabiliyor. Fiyatlar sezona, teknenin özelliklerine ve verilen hizmete göre değişiyor. Türkiye’de mavi yolculuğa en çok ilgiyi ise İngiliz, Alman ve Fransız turistler gösteriyor” ifadelerini kullandı.

20 bin Euro’ya yelkenler fora

KOYLARDAKİ YAPILAŞMAYA DİKKAT

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği Yat Turizmi İhtisas Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, “Geçen yıllara göre turist akışında bir artış olduğu doğru. Ancak bu işin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için koylardaki yapılaşmanın durması gerekiyor. Yat turizmi için gelen turist bakir koyları gezmek için geliyor. Geldiğinde sadece yat kiralamakla kalmıyor, birçok kalemde harcama yapıyor. Ancak bakir koylara gelen turist, koylardaki yapılaşmanın arttığını görürse bir daha gelmez. Turist sayısı kadar koyların korunması da büyük önem taşıyor. Mavi yolculukta çok farklı bir avantaj da var. Bu turlara katılanlar sadece denizde kalmıyor. Kültür turu da yapmış oluyor” diye konuştu.

1 HAFTALIK ROTALARDA FİYATLAR NASIL DEĞİŞİYOR 

Göcek TURU: Tersane adası, Cleopatra hamamı, Ekincik (Dalyan & Kaunos), Turunç Bükü, Cennet Adası, Marmaris, Kumlubük Koyu, Semizce Koyu, Ağ limanı, Dış Göbün, Bedri Rahmi/Sarsala koyu, Yassıca Adalar, Samanlık koyu, Göcek.

Bodrum TURU: Orak Adası, Yedi Adalar, Tuzla, Löngöz, Ballı Su, Kleopatra Adası, Okluk Koyu, İngiliz Limanı, Ayında Koyu, Çökertme, Kisebükü, Pabuçburnu, Bodrum.

Fethiye TURU: Ölüdeniz, Gemiler Adası, Yeşilköy, Kaş, Kekova, Tersane, Üçağız, Simena, Demre, Gmkkaya, Limanağzı, Hidayet Koyu, Fırnaz Koyu, Kelebekler Vadisi, Turunç Pınarı Koyu, Samanlık Koyu, Fethiye.

Gulet tipi tekneler 4 kişiden 24 kişiye kadar kapasitelidir.
Ekonomik, Standart, Lüks, Delüks ve Vip kategorisinde olabilir.
Ekonomik: Haftalık toplam 10.000TL ile 20.000 TL

Standart: Haftalık toplam 20.000TL ile 40.000 TL

Lüks: Haftalık toplam 40.000TL ile 65.000 TL

Delüks: Haftalık toplam 65.000 TL ile 100.000 TL

Vip Tekneler: Haftalık toplam 100.000 TL ile 300.000 TL Tüm rotalar hava şartlarına göre değişkenlik gösterebilir, rakamlar viravira.com sitesinin hesabıdır.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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