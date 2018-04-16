2 yılda 200 ofis hedefi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
16.04.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

2 yılda 200 ofis hedefi

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2 yılda 200 ofis hedefi

Coldwell Banker tarafından bu yıl Antalya’da dördüncüsü düzenlenen ve 600’den fazla şirket profesyonelinin katıldığı Gen Blue 2018 etkinliğinin kapanışında konuşan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1.500’e yakın gayrimenkul danışmanımızla büyük bir güç haline geldik. Hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi 2020’de 300’den fazla ofis, 5 binden fazla danışman sayısı ve 5 milyar dolardan fazla satış hacmine ulaşmak” dedi.

5 senedir Türkiye’de faaliyet gösteren dünyanın en önemli gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Coldwell Banker tarafından Antalya’da düzenlenen ve üç gün süren Gen Blue 2018 sona erdi.

700’den fazla Coldwell Banker Türkiye-Kıbrıs profesyonelinin bir araya geldiği etkinlik, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ

“Başrol sensin” temasıyla düzenlenen etkinlikte Coldwell Banker Türkiye - Kıbrıs profesyonellerine hitaben konuşan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Bu sene 700’den fazla profesyonelimizle düzenlediğimiz etkinliği önümüzdeki sene 1200’den fazla profesyonelimizle gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullanırken, Gökhan Taş, ”25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1500’e yakın gayrimenkul danışmanımızla büyük bir güç haline geldik.

Hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi 2020’de 300’den fazla ofis, 5.000’den fazla danışman sayısı ve 5 milyar dolardan fazla satış hacmine ulaşmak.

Bunun için de liderlik çok önemli. Etkileyici olmak çok önemli. Liderlerimizle Coldwell Banker olarak sektördeki zirveye adım adım ulaşacağız. Ofis sahibinden gayrimenkul danışmanına kadar tam konsantrasyonla çalışırsak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

PANELLER DÜZENLENDİ

Gen Blue 2018 etkinliğinde ünlü sunucu Saba Tümer,”21 günde nasıl mutlu olunur?” adlı panel düzenlerken Tümer panelin ardından, ”21 günde nasıl mutlu olunur?” adlı kitabını Coldwell Banker profesyonelleri için imzaladı. Engellilerle ilgili panelde konuşan bedensel engelli tiyatro oyuncusu Gamze Elibol, “Öncelikle Coldwell Banker Türkiye-Kıbrıs’a engelliye ve kadına verdiği değer için teşekkür ediyorum.

Coldwell Banker, yüzde 12,59 olan engelli nüfusuna farkındalığı arttırıyor. Onların ihtiyaçlarını yok saymıyor ve ilgileniyor. Bu yüzden Coldwell Banker’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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