2 yılda 200 ofis hedefi
Coldwell Banker tarafından bu yıl Antalya’da dördüncüsü düzenlenen ve 600’den fazla şirket profesyonelinin katıldığı Gen Blue 2018 etkinliğinin kapanışında konuşan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1.500’e yakın gayrimenkul danışmanımızla büyük bir güç haline geldik. Hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi 2020’de 300’den fazla ofis, 5 binden fazla danışman sayısı ve 5 milyar dolardan fazla satış hacmine ulaşmak” dedi.
5 senedir Türkiye’de faaliyet gösteren dünyanın en önemli gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Coldwell Banker tarafından Antalya’da düzenlenen ve üç gün süren Gen Blue 2018 sona erdi.
700’den fazla Coldwell Banker Türkiye-Kıbrıs profesyonelinin bir araya geldiği etkinlik, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.
5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ
“Başrol sensin” temasıyla düzenlenen etkinlikte Coldwell Banker Türkiye - Kıbrıs profesyonellerine hitaben konuşan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Bu sene 700’den fazla profesyonelimizle düzenlediğimiz etkinliği önümüzdeki sene 1200’den fazla profesyonelimizle gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullanırken, Gökhan Taş, ”25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1500’e yakın gayrimenkul danışmanımızla büyük bir güç haline geldik.
Hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi 2020’de 300’den fazla ofis, 5.000’den fazla danışman sayısı ve 5 milyar dolardan fazla satış hacmine ulaşmak.
Bunun için de liderlik çok önemli. Etkileyici olmak çok önemli. Liderlerimizle Coldwell Banker olarak sektördeki zirveye adım adım ulaşacağız. Ofis sahibinden gayrimenkul danışmanına kadar tam konsantrasyonla çalışırsak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.
PANELLER DÜZENLENDİ
Gen Blue 2018 etkinliğinde ünlü sunucu Saba Tümer,”21 günde nasıl mutlu olunur?” adlı panel düzenlerken Tümer panelin ardından, ”21 günde nasıl mutlu olunur?” adlı kitabını Coldwell Banker profesyonelleri için imzaladı. Engellilerle ilgili panelde konuşan bedensel engelli tiyatro oyuncusu Gamze Elibol, “Öncelikle Coldwell Banker Türkiye-Kıbrıs’a engelliye ve kadına verdiği değer için teşekkür ediyorum.
Coldwell Banker, yüzde 12,59 olan engelli nüfusuna farkındalığı arttırıyor. Onların ihtiyaçlarını yok saymıyor ve ilgileniyor. Bu yüzden Coldwell Banker’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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