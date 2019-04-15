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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.04.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

2 yerli patates çeşidi daha tescillendi

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2 yerli patates çeşidi daha tescillendi

Niğde'de 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, "Niğde Sarısı" ve "Saruhan" adı verilen yerli patates çeşitleri Türk tarımına kazandırıldı.

Niğde'de 2005'ten beri yapılan ıslah çalışmaları neticesinde yerli 2 patates çeşidi daha tescillendi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, enstitü binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından beri yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde önceki yıllarda 8 yerli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırıldığını hatırlattı. 

2019 yılı itibarıyla 2 yerli patates çeşidinin daha bunlara eklendiğini belirten Pırlak, çeşitlerin isimlerini yapılan anketle üretici ve tüketicilerin belirlediğini söyledi. 
Pırlak, çeşitlerden birine "Niğde Sarısı" diğerine ise "Saruhan" isimlerinin verildiğini aktararak, şunları kaydetti: 

"İki çeşidimiz de bölgemize uygun, adaptasyon kabiliyetleri ve verimleri oldukça yüksek, yemeklik ve sanayilik çeşitlerdir. Özellikle et rengi koyu sarı olan hem yemeklik hem de kızartmalık parmak çeşitlere uygun Niğde Sarısı'nın üreticilerimiz tarafından büyük tercih göreceğini düşünüyoruz. Yine Saruhan çeşidimiz de yüksek verimli bir çeşidimiz olup yemekliktir. Önümüzdeki dönemde tohumluk üretimine geçildiğinde bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin tohum maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz." 

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