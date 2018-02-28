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Haberler >Ekonomi>2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi 10 Nisan'da başlıyor

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi 10 Nisan'da başlıyor

AA
28.02.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

Kömür üretimi sektörü temsilcilerini buluşturacak 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi, 10-11 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle düzenlenen zirvede, yerli ve temiz kömür üretiminde son teknolojilerin ele alınacağı belirtildi.

,Kömürün dünya enerji üretiminde yüzde 40 ile önemli bir paya sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bine yakın sektör temsilcisi ve uzmanın katılımının beklendiği etkinlikte, kömürün temiz ve çevreci teknolojilerle nasıl üretilebileceği ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığında kömürün rolünün nasıl artırılacağı konularının tartışılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat, arz güvenliği ve üretim bağımsızlığı açısından yerli kömürden enerji üretiminin önemli olduğunu, yerli kömürün üretimdeki payının artırılarak ithalatın bir an önce azaltılması gerektiğini ifade etti.

İki gün sürecek zirveye dünya kömür üretimi ve tüketiminde lider ülkeler ABD, Çin ve Hindistan’ın yanı sıra Kanada, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Almanya, Güney Kore, Afrika ve Polonya’dan da temsilcilerin katılması bekleniyor.

Etiketler: Kömür , Üreticieri , Derneği
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