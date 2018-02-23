2 ülke arasında BÖCEK KRİZİ

CNN’de bu böceklerle ilgili yayınlanan videoda çok hızlı çoğaldıkları, bir çok mahsulü yedikleri ve zirai ilaçlara direndikleri belirtilirken, Yeni Zelanda’nın eko sistemine ciddi zarar verebilecek düzeyde oldukları söyleniyor.

10 BİN GELDİ 8 BİN BEKLİYOR

Yeni Zelanda Otomotiv Sanayi Derneği CEO’su David Vinsen, 3 geminin 10 binden fazla sıfır ve 2. el araç taşıdığını açıklarken, “15 yıldır başkanım ve 30 yıldır otomotiv sektöründe görev yapıyorum. Bugüne kadar böylesine önemli bir sorunla karşılaşmadım” dedi. Yeni Zelanda’da limana sokulmayan gemilerin dışında, Japonya’da sevkiyatı bekleyen 8 bin araç olduğu daha belirtiliyor.

YENİ YASA GELİYOR

Böcekler nedeniyle gemilerin limana girememesi, çalışan işçileri de etkiliyor. Araçların indirilmesi ve işlemleriyle ilgilenen işçilerin çalışma saatleri kısaltılırken, geçici olarak işten çıkarmalarının birkaç hafta devam edileceğinden bahsediliyor.





Yeni Zelanda hükümeti de böyle bir istismarın tekrar oluşmasını önlemek için yeni yasaları devreye sokuyor. Buna göre Japonya’daki tüm kullanılmış araçların ülkeye gönderilmeden önce onaylanmış bir tesiste temizlenmesi ve denetlenmesi gerekecek.





