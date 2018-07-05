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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
05.07.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

2 trilyon dolarlık savaş

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2 trilyon dolarlık savaş

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon doları bulabileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada artan küresel ticaret savaşlarında yeni önlemlerin uygulanmasına ilişkin risklerin arttığı, bu durumun küresel ekonomi üzerinde büyük çaplı etkilerinin olabileceği belirtildi. ABD’nin Çin’nden yapılan otomotiv sektörüne ilişkin ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının ve ek tarifeler getirmesinin, Çin ve diğer ticaret ortaklarının buna simetrik bir şekilde karşılık vermesinin, NAFTA’nın çökmesinin ele alındığı bir senaryonun küresel ticarette olan etkisinin 2 trilyon doları bulabileceği kaydedildi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada ülkeler arasında karşılıklı ticari adımların küresel ekonomi üzerinde etkisinin büyük olabileceği kaydedildi. ABD hükümetinin ticaret açığını azaltmak amacıyla Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’ya karşı uyguladığı vergi artışlarının küresel ticarete ilişkin gerilimleri artırdığı belirtildi.

MALİYET BÜYÜK
ABD tarafından atılabilecek yeni gümrük vergisi artışlarının mevcut gerilimleri daha fazla artırarak, daha büyük bir ekonomik etki oluşturabileceği belirtildi. ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma kapsamındaki önlemlerin ABD’de yeni araç ve parçalarına ilişkin olarak 322 milyar dolarlık bir etki oluşturabileceği belirtildi. Çin’in buna karşılık olarak ABD’den ithal edilecek mal ve hizmetlere vergi artışı getirmesiyle geçen yılın verilerine göre 188 milyar dolarlık bir maliyeti olabileceği, Çin’in ayrıca ABD ile ticaretine tarife dışı engeller de getirebileceği kaydedildi. Fitch’in Başekonomisti Brian Coulton ise,  “ABD’nin otomotiv tarifelerine ilişkin incelemesi ve Çin’den yapılan ithalata yeni vergiler getirmesi, buna karşılık olarak diğer ülke ve blokların önlemler getirmesi ciddi şekilde gerilimin oluşmasına neden olur” dedi.

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