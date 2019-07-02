2 Temmuz altın fiyatları bilgisi! Şu an altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, 2 Haziran Salı günü güncel fiyatları ile merak konusu oldu. Bir süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, dün gösterdiği gerilemenin ardından bu gün de düşüşünü sürdürüyor. Peki, 2 Temmuz Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Günün altın fiyatları sabah saatleri itibariyle gram ve çeyrek bazında sorgulanmaya devam ediyor. Altın fiyatları hakkında son gelişmeleri merak eden binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadardan seyrediyor? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylı bilgiler
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
2 Temmuz Salı gününe ait güncel altın fiyatları bilgileri sabah saatlerinde şu şekilde;
Gram altın 250 lira alış, 252 lira satış,
Çeyrek altın 409 lira alış, 417 lira satış,
Yarım altın 818 lira alış, 853 lira satış,
Cumhuriyet altını 1684 lira alış, 1701 lira ile işlem görüyor.
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