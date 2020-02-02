2 Şubat anlık altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları pazar günü ne kadar oldu?

2 Şubat Pazar günü altın fiyatları, düğün ve davetlere katılacak olan vatandaşların en fazla araştırdığı konulardan oldu. Altın yatırımcıları da yeni hafta öncesi, pazar günü altın fiyatlarının ekonomi grafiklerinde nasıl bir seyir izlediğini takip etmeyi sürdürdü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, serbest piyasada anlık altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, pazar günü grafiklerde işlemini sürdürdü. 2 Şubat güncel altın fiyatları şu şekilde,

Gram altın 305,26 alış, 305,37 satış,

Çeyrek altın 485,74 alış, 496,73 satış,

Yarım altın 968,44 alış, 993,45 satış,

Cumhuriyet altını 2.010,00 alış, 2.040,00 satış

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HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU?

31 Ocak Cuma günü altın fiyatları Kapalıçarşı'da işlemini tamamladı. Haftanın son işlem gününe yatay seyirle giriş yapan altın fiyatları şöyle olmuştu;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,70 303,90 303,80 304,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.001,00 2.022,00 2.002,00 2.023,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 277,00 281,00 278,00 282,00

Lira (Tam) Ziynet 1.956,00 1.976,00 1.957,00 1.977,00

Yarım Ziynet 978,00 988,00 979,00 989,00

Çeyrek Ziynet 489,00 494,00 490,00 495,00