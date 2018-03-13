 2 Nisan son kaçırmayın Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

GEÇMİŞTE genel sağlık sigortası prim borcu olanlara borçlarını yapılandırmaları ve gelir testi yaptırmaları için tanınan bir yıllık süre, 2 Nisan’da doluyor.

Prim borcunu yapılandırmayanlar ve gelir testine başvurmamış olanlar, bu tarihten sonra devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayacak.

2017’nin 1 Nisan’ında çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanma şartları değişti. Geçen seneye kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olmayanlar gelirlerine göre GSS için aylık prim ödüyor, bu sayede hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler, sağlık hizmetinden yararlanıyordu. Primler de gelir testi sonucuna ve her yıl asgari ücrete göre değişiyordu. 1 Nisan’da yapılan düzenleme ile genel sağlık sigortasında tek prim sistemine geçildi; gelir testi zorunluluğu kaldırıldı ve geçmiş prim borçları da yapılandırıldı.

BİR YILLIK SÜRE DOLUYOR

Buna göre; sosyal güvencesi olmayanlar 2017 yılında aylık 53.33 lira yatırarak sağlık hizmetinden yararlanmaya başladı. 1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borcu olan 4.5 milyona yakın kişinin de geçmişten gelen 12 milyar liraya yakın borcu yeniden yapılandırıldı. Aynı zamanda sosyal güvenci olmayanlardan da gelir testi yaptırmaları istendi. Hem borç yapılandırması hem de gelir testi yaptırılması için de bir yıllık süre tanındı. İşte bu süre, 2 Nisan’da doluyor. Yani, geçmiş yıllarda GSS’ye prim borcunuz varsa 2 Nisan’a kadar bu borcu yapılandırmanız ve bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmadıysanız da bu tarihe kadar yaptırmanız gerekiyor.

Peki, borç yapılandırmasından nasıl yararlanılacak? Yapılandırmadan kasıt, geçmiş borçların silinmesi anlamına gelmiyor; gecikme faizi ile cezası siliniyor ve daha da önemlisi borç, aylık 53.3 lira üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, genel sağlık sigortası için 5 yıldır (60 ay) hiç prim ödemediniz. Aylık 53.3 lira üzerinde (60x53.3), 3.198 lira ödeyerek, geçmiş tüm borçlarınızdan kurtuluyorsunuz.

ÖDEME TARİHİ 30 NİSAN

Borç yapılandırmasından bazı kişiler yararlandı ancak bazıları da halen borçlarını yapılandırmadı. Yeri gelmişken belirteyim, yapılandırmadan yararlananların borçlarını son ödeme tarihi de 30 Nisan’da doluyor. Bu tarihte borcunu ödemeyenlere ise gecikme cezası ve zammı uygulanacak. Borcunu yapılandırmayanlar içinse süre 2 Nisan’da doluyor. Halen bu imkandan yararlanılmazsa, geçmişteki borçlar gecikme zammı ve cezası ile birlikte ödenmek zorunda. Borçtan kaçış yok.

KİMLER GELİR TESTİ YAPTIRACAK?

2017’nin 1 Nisan’ında uygulamaya giren yeni düzenleme ile genel sağlık sigortasında gelir testi zorunluluğu da kalktı. Genel sağlık sigortasına borcu olanlar ‘benim prim borcunu ödeyecek gücüm yok’ diyorsa, 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testine girmek zorunda. Gelir testi ile aynı hanede yaşayanların toplam aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecek. Aynı şekilde bugün, genel sağlık sigortasına aylık 60.88 lira ödeyecek gücü olmayanlar da gelir testine girip, aylık gelirlerinin 676,5 liradan (2018 yılı brüt asgari ücretin üçte biri) az olduğunu ispat etmeleri halinde sağlık sigortası primlerini devlet karşılayacak, bu kişiler para ödemeden sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

AYLIK GSS PRİMİ 60.88 LİRA OLDU

2018 yılına ait yeni asgari ücretin açıklanması ile birlikte genel sağlık sigortasına ödenecek prim miktarı da arttı. 2017’deki düzenlemeyle GSS’de tek prim uygulamasına geçildi ve prim tutarı da brüt asgari ücretin yüzde 3 ile sınırlı tutuldu. Geçen yıl brüt asgari ücret 1.777,50 liraydı ve GSS’ye de aylık 53,3 lira ödeniyordu. Bu yıl brüt asgari ücret 2.029,50 lira olarak açıklandı ve genel sağlık sigorta prim de aylık 60,88 lira oldu.