2 milyar dolarlık Latin Amerika hedefi
Türkiye'nin ihracat ana planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya’ya çıkarma yapan ve Venezula Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere önemli isimlerle bir araya gelen Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, 200’ü aşkın firmayla ihracat anlaşmaları imzaladı.
ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, “Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu hedefe ulaşma konusunda devletimizin yol açıcı desteklerini bekliyoruz. Venezuela’da bakan ve müsteşar düzeyinde temaslarımızın ardından Türkiye dostu Maduro bizleri kabul etti. Çok samimi ve sıcak bir karşılama yaptı. Kabinedeki bakanların tamamına yakını bu görüşmede hazır bulundu. Bir saati aşkın toplantıda Türkiye ile karşılıklı ticareti konuştuk. Özellikle sanayi ve tarım ürünleri ortak komiteleri kurup, teknik destek sağlanması konusunda talepleri oldu” şeklinde konuştu. Yamanyılmaz, geçen yıl 2.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana pazarının Irak ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu, bu bölgede yaşanan istikrarsızlıklar ve iç karışıklıklar nedeniyle yeni pazarlara açılmanın zorunlu hale geldiğini belirtti. Yamanyılmaz, “ASHİB olarak Ortadoğu pazarına alternatif oluşturmak üzere Afrika ve Amerika kıtasını hedefliyoruz. Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu hedefe ulaşma konusunda devletimizin yol açıcı desteklerini bekliyoruz” dedi.
ASHİB heyeti, Venezuela ve Kolombiya’da 200’ü aşkın firmayla makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suları, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat anlaşmalarına imza attı.
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