2 milyar dolarlık hazır giyim tehlikesi
İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl “Geleceğe Sorumluluk” başlığı altında 22’ncisi düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısında, Türk moda endüstrisinin Brexit’e bakışına dikkati çekti.
İngiltere’nin Brexit sonrası Gümrük Birliği’nde kalması halinde sıfır gümrükle ihracata devam edebileceklerine işaret eden Gültepe, “Eğer beklentimiz gerçekleşmezse ivedilikle ve menşe kuralları olabildiğince esnek bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve sektör olarak kendilerine her türlü desteği veriyoruz. STA imzalanmazsa 2 milyar dolarlık İngiltere pazarında moda endüstrimiz ağır darbe alır” diye konuştu.
27 MİLYAR DOLAR
Gültepe, şöyle konuştu: “Yılda yaklaşık 27 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan İngiltere, Türk moda endüstrisi için çok önemli. Almanya ve İspanya’dan sonra üçüncü büyük pazarımız olan İngiltere’ye 2018’de 2 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik.” İHKİB’in desteğiyle MGV tarafından 22’ncisi düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, “Geleceğe Sorumluluk” başlığı altında teknoloji ve yapay zekanın insanlığa etkilerinin mercek altına alınacağını aktaran Gültepe, Türk moda endüstrisinin gelecek stratejilerini belirleyen bir kurum olarak Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. MGV Başkanı Akkan Suver de Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin, Türkiye ve Türk ihracat dünyası için bir prestij birlikteliği olarak kabul edildiğini, 6-7 Şubat’ta düzenleyecekleri zirveye, 2 cumhurbaşkanı ve bir başbakanın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde konuğun katılacağını bildirdi.
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