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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2 milyar dolarlık hazır giyim tehlikesi

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2 milyar dolarlık hazır giyim tehlikesi

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl “Geleceğe Sorumluluk” başlığı altında 22’ncisi düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısında, Türk moda endüstrisinin Brexit’e bakışına dikkati çekti.

İngiltere’nin Brexit sonrası Gümrük Birliği’nde kalması halinde sıfır gümrükle ihracata devam edebileceklerine işaret eden Gültepe, “Eğer beklentimiz gerçekleşmezse ivedilikle ve menşe kuralları olabildiğince esnek bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve sektör olarak kendilerine her türlü desteği veriyoruz. STA imzalanmazsa 2 milyar dolarlık İngiltere pazarında moda endüstrimiz ağır darbe alır” diye konuştu.

27 MİLYAR DOLAR

Gültepe, şöyle konuştu: “Yılda yaklaşık 27 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan İngiltere, Türk moda endüstrisi için çok önemli. Almanya ve İspanya’dan sonra üçüncü büyük pazarımız olan İngiltere’ye 2018’de 2 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik.” İHKİB’in desteğiyle MGV tarafından 22’ncisi düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, “Geleceğe Sorumluluk” başlığı altında teknoloji ve yapay zekanın insanlığa etkilerinin mercek altına alınacağını aktaran Gültepe, Türk moda endüstrisinin gelecek stratejilerini belirleyen bir kurum olarak Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. MGV Başkanı Akkan Suver de Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin, Türkiye ve Türk ihracat dünyası için bir prestij birlikteliği olarak kabul edildiğini, 6-7 Şubat’ta düzenleyecekleri zirveye, 2 cumhurbaşkanı ve bir başbakanın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde konuğun katılacağını bildirdi.

 

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