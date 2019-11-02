2 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
2 Kasım Cumartesi günü anlık altın fiyatları birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın satın almak isteyen ya da ellerindeki altınları satmak isteyenlerin merakla araştırdığı 2 Kasım altın fiyatları, güncel fiyatlar ile merak ediliyor. Peki, hafta sonu gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları cumartesi günü alım satım yapmak isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2 Kasım Cumartesi günü, alım ya da satım yapacak olan pek çok vatandaş, gram ve çeyrek altın fiyatları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, 2 Kasım Cumartesi günü yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 280 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 278 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 2 Kasım Cumartesi günü 459 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 278 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.854 liradan alınıp 1.873 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 901 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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