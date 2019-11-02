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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.11.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

2 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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2 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

2 Kasım Cumartesi günü anlık altın fiyatları birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın satın almak isteyen ya da ellerindeki altınları satmak isteyenlerin merakla araştırdığı 2 Kasım altın fiyatları, güncel fiyatlar ile merak ediliyor. Peki, hafta sonu gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları cumartesi günü alım satım yapmak isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2 Kasım Cumartesi günü, alım ya da satım yapacak olan pek çok vatandaş, gram ve çeyrek altın fiyatları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları, 2 Kasım Cumartesi günü yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 280 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 278 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 2 Kasım Cumartesi günü 459 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 278 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.854 liradan alınıp 1.873 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 901 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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