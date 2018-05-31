2 hafta geçti, hurda teşviki hâlâ devreye girmedi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
31.05.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

2 hafta geçti, hurda teşviki hâlâ devreye girmedi!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
2 hafta geçti, hurda teşviki hâlâ devreye girmedi!

27 Mart 2018’de kanunlaşan ‘torba yasa’ içinde yer alan “hurda teşviki” 19 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak 2 hafta önce yürürlüğe girmesine rağmen ‘uygulama yönetmeliği’ çıkmadığı için teşvik hâlâ devrede değil, yani henüz kimse yararlanamıyor. Otomotiv sektörü tüm hazırlıklarını yapmasına rağmen uygulamanın belli olmamasından dolayı beklemeye devam ederken, bu haktan yararlanmak isteyen tüketiciler ise gittikleri bayilerden eli boş dönüyor. Uygulamanın bu hafta içinde çıkması bekleniyordu. Ancak bugünde bir ses çıkmayınca, beklentiler haftaya kaldı.

3 KADEMELİ TEŞVİK
2019 yılı sonuna kadar geçerli olacak teşvikin devreye girmesi halinde, 16 yaş ve üzerindeki araçlar trafikten sildirilir ve imha edilirse, bu araç karşılığında 1.6 litre ve altında motora sahip yeni alınan araçlar için 3 bin TL ile 10 bin TL arasında ÖTV indirimi terkin edilecek. Yayınlanan yönetmelikle birlikte 3 kademeli teşvik verilecek.

1) Matrah (vergisiz) fiyatı 46 bin TL ve altı araçlar için ‘hurda teşviki’ 10 bin TL,
2) Matrah fiyatı 46 bin TL’yi aşıp 80 bin TL’yi aşmayanlar için ‘hurda teşviki’ 8 bin TL,
3) Matrah fiyatı 80 bin TL’yi aşan araçlar için ise hurda teşviki sadrece 3 bin TL olacak.

6 MİLYON ARAÇ VAR
2017 yılı sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) 17 milyon adedi aşmış durumda. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon 16 yaş üstü otomobil ve ticari vasıta bulunuyor. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu.

2 hafta geçti, hurda teşviki hâlâ devreye girmedi


Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusu. Bu sebeple hurda teşviki, problemlerin kısmen de olsa düzeltilmesi açısından memnuniyet verici bulundu. Hurdaya çıkartılacak araçlar, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyette bulunan ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edilecek.

2 hafta geçti, hurda teşviki hâlâ devreye girmedi

Ticari araçta indirim 10 bin TL

YÜRÜRLÜĞE giren hurda teşvikine göre tüm ticari araçlardaki indirim ise matraha bakılmaksızın en fazla 10 bin TL olacak. ÖTV miktarı 10 bin TL’nin altında kalan ticari araçlar, miktar ne kadarsa onu ödemeyecek. Ticari araçlara yüzde 8 olan ÖTV oranı, çoğu hafif ticari araçta ÖTV miktarının 10 bin TL’nin çok altında kalmasını sağlıyor. Bu durumdaki araçların hurda indirimiyle satın alınması halinde indirim aracın ÖTV miktarı kadar olacak. Yani ÖTV’si 3 bin 300 TL olan bir araç sadece bu rakamdan muaf olacak. Otobüs kamyon ya da ÖTV’si 10 bin TL’yi geçen araçlarda ise indirim 10 bin TL ile sınırlı kalacak.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (31.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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