2 hafta geçti, hurda teşviki hâlâ devreye girmedi!

3 KADEMELİ TEŞVİK

2019 yılı sonuna kadar geçerli olacak teşvikin devreye girmesi halinde, 16 yaş ve üzerindeki araçlar trafikten sildirilir ve imha edilirse, bu araç karşılığında 1.6 litre ve altında motora sahip yeni alınan araçlar için 3 bin TL ile 10 bin TL arasında ÖTV indirimi terkin edilecek. Yayınlanan yönetmelikle birlikte 3 kademeli teşvik verilecek.

1) Matrah (vergisiz) fiyatı 46 bin TL ve altı araçlar için ‘hurda teşviki’ 10 bin TL,

2) Matrah fiyatı 46 bin TL’yi aşıp 80 bin TL’yi aşmayanlar için ‘hurda teşviki’ 8 bin TL,

3) Matrah fiyatı 80 bin TL’yi aşan araçlar için ise hurda teşviki sadrece 3 bin TL olacak.

6 MİLYON ARAÇ VAR

2017 yılı sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre toplam araç parkı (otomobil ve ticari araç toplamı) 17 milyon adedi aşmış durumda. Bu verilere göre yaklaşık 6 milyon 16 yaş üstü otomobil ve ticari vasıta bulunuyor. Yaşlı araç parkı ve beraberinde çevreye olumsuz yansımaları, ülkemizde ele alınması gereken önemli bir sorundu.







Yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği, trafik kazaları, emisyon artışı, yüksek bakım, onarım ve yüksek akaryakıt maliyetleri gibi birtakım problemler söz konusu. Bu sebeple hurda teşviki, problemlerin kısmen de olsa düzeltilmesi açısından memnuniyet verici bulundu. Hurdaya çıkartılacak araçlar, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine ya da Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyette bulunan ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya geçici depolama alanlarına teslim edilecek.



Ticari araçta indirim 10 bin TL

YÜRÜRLÜĞE giren hurda teşvikine göre tüm ticari araçlardaki indirim ise matraha bakılmaksızın en fazla 10 bin TL olacak. ÖTV miktarı 10 bin TL’nin altında kalan ticari araçlar, miktar ne kadarsa onu ödemeyecek. Ticari araçlara yüzde 8 olan ÖTV oranı, çoğu hafif ticari araçta ÖTV miktarının 10 bin TL’nin çok altında kalmasını sağlıyor. Bu durumdaki araçların hurda indirimiyle satın alınması halinde indirim aracın ÖTV miktarı kadar olacak. Yani ÖTV’si 3 bin 300 TL olan bir araç sadece bu rakamdan muaf olacak. Otobüs kamyon ya da ÖTV’si 10 bin TL’yi geçen araçlarda ise indirim 10 bin TL ile sınırlı kalacak.

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