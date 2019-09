2 günde 250 bin kişi geldi

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katılımın geçen yıla oranla çok daha yoğun olduğunu belirterek, "Geçen yıl Teknofest'e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Türkiye'nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik." dedi.



Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapsamında, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi düzenleniyor. Uluslararası güçlü girişimlerin, yatırımcıların, mentorların ve kurumsal firmaların bir araya geldiği zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alıyor.

"AKINCI İNSANSIZ HAVA ARACI STRATEJİK GÖREVLER ÜSTLENECEK"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 16 Eylül'de başlayan Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nin son gününde, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik Baykar'ın yaptığı faaliyetleri konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Baykar'ın faaliyetlerine 10 kişilik mühendis bir ekibiyle başladığını belirterek, Türkiye'ye yüksek katma değer üretme amacıyla ürettikleri her teknolojinin yerli ve milli olmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Yazılımıyla, elektroniğiyle, mekaniğiyle kendi mühendisliklerinin eseri olan havacılıktaki yüksek teknolojiyi Türkiye'nin gelişmiş ülkelere satar hale geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geleceğin teknoloji alanlarına odaklanarak insansız hava aracı alanında dünyanın en iyisini yapabileceğimize inandık. Stratejik görevleri yapabilen Akıncı İnsansız Hava Aracı, Teknofest sonrasında uçuşa başlayarak stratejik görevler üstlenecek. Bunun yanı sıra otomotivdeki en büyük trend elektrikli ve akıllı arabalar. Bir sonraki aşama ise uçan arabalar olacak. Uçan arabalar dünyada trafikte yerlerini almaya 15 sene sonra başlayacak. Biz bugünden bu alanda ülkemiz var olsun diye çalışmaya başladık."



"HAVACILIĞA MERAKIM ÇOCUKKEN KATILDIĞIM BİR ETKİNLİKTE BAŞLADI"

Bayraktar, 16 yıllık serüvenlerinden öğrendiklerinden hareketle teknoloji alanında ülkedeki gençlerin başarılı olabilmesi için 2017 yılında T3 Vakfı'nı kurduklarını anımsatarak, gençleri gelecekte otonom araçların, akıllı şehirlerin, uzay çalışmalarının, karanlık fabrikaların olduğu bir dünyanın beklediğini söyledi.

Kendi teknolojisini üreten bir Türkiye hayaliyle faaliyete başladıklarını belirten Bayraktar, milli teknoloji geliştirmek için 7'den 77'ye toplumun içinden gelen bir dip dalgasıyla toplumsal bir seferberlik haline ihtiyaç olduğunu anlattı.

Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un teknolojiyi hayal edip, araştırma ve geliştirmeyi yayma maksadıyla yapıldığını ve etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan çalışmaların toplumla buluşma noktası olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Teknofest'e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katıldı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Geçen yıla oranla bu yıl Türkiye'nin her tarafından çok daha yoğun bir katılım var. İlk 2 günde 250 bini geçtik. Biz istiyoruz ki bu alanlar popüler konuların en azından yüzde biri kadar popüler olsun. Teknofest tümüyle teknolojiyi sevdirme ve bir şekilde bu işe gönlünü kaptırma üzerine kurgulandı. Benim hikayemde de bunun çok önemli bir yeri var. Ben de çocukken bir havacılık etkinliğine gitmiştim. Havacılığa merakım ufak yaşlarda öyle başladı. Türkiye'nin milli İHA ve SİHA'ları bu şekilde başladı."



"YILLIK YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATIMIZ YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerinden çok daha fazla genç nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak "Satınalma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz. 15 yıllık periyoda baktığımızda Türkiye'nin ortalama büyümesi yüzde 5,7 oldu. Bu hem Avrupa'da gelişmiş ülkelerden hem de Doğu Avrupa'daki ülkelerden daha büyük bir rakam." dedi.

İstanbul'un bulunduğu konum itibariyle şanslı olduğunu belirten Kacır, 122 ülkeden İstanbul'a doğrudan seferler düzenlendiğini, bunun aynı zamanda Teknofest'e katılan ülke sayısı ile aynı olduğunu söyledi.

Teknofest'in yetenekli gençlere erişmek açısından önem taşıdığına dikkat çeken Kacır, "Teknofest'te sadece roket yarışmasına 500'den fazla takım başvurdu. Bu yaklaşık 5 bin gencin 'Ben Türkiye'nin milli roketlerini geliştirmek istiyorum' demesi aslında. Bu yarışmaları çok titizlikle takip edeceğiz. Gençlerin başarılarını hızla girişimlere dönüştürmelerini ve onların Türkiye'nin önemli firmalarının Ar-Ge takımlarında rol oynamalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Kacır, dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan 2 bin 500 firma arasında 4 Türk firmasının yer aldığını belirterek, 2023 yılında listeye 23 Türk firması sokmayı hedeflediklerini kaydetti.