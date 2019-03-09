2 günde 11 bin başvuru
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 50 bin sosyal konut hamlesine talep yağdı. 2 günde yaklaşık 11 bin kişi kuraya katılmak için bankalara başvurdu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Vatandaşlarımız projeye yoğun ilgi gösterdi. Gelen talep beklentimizin üzerinde” diye konuştu. Başvurular 19 Nisan’da bitecek.
TOPLU Konut İdaresi’nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesi büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart’ta açıkladığı, 6 Mart’tan itibaren de başvuruların alınmaya başladığı sosyal konutlara dün sabah itibariyle yaklaşık 11 bin talep geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “2 günlük talep toplama süresi içinde vatandaşlarımız projeye büyük ilgi gösterdi ve beklentimizin üzerinde talep geldi. Konutların 10 katı talep gelebilir. Çağrı merkezi arı kovanı gibi. İnternet sitemiz kilitlendi” dedi.
36 AYDA TESLİM
Sosyal konutların teslim tarihleri hakkında bilgi veren Ömer Bulut, “Bu projeleri ihale sürecine getirmeye başladık. 2 bin konutun ihale süreci başladı. İdaremiz bu projelerin ihalesini gerçekleştirecek ve inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek” diye konuştu. Yeni projelerin aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurgulayan Bulut, “Burada önem ve öncelik verdiğimiz hususların başında binalarımızın az katlı olması geliyor. Yeni başlatılan bazı projeler de İstanbul Ayazma gibi revize ediliyor. Yüksek kat olanları azaltıyoruz. 5 katı geçmeyecek” dedi.
MALİYETİ 9.7 MİLYAR
50 bin konutun tamamının TOKİ arsalarında hayata geçeceğini belirten Bulut, projelerin toplam maliyetinin 9.7 milyar lira olduğunu dile getirdi. Bulut, sosyal konut hamlesiyle dar gelirli vatandaşa konut imkanı sağlanırken, inşaat sektörüne ve istihdama da katlı sağlanacağını dile getirdi.
Fiyatlar Nasıl?
2+1 konutların büyüklükleri 75 ile 85 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 116 bin 400 liradan, peşinatlar 13 bin 968 liradan, taksitler 388 liradan başlıyor. Bu evlere 240 ay vade yapılıyor.
Büyüklükleri 110 ile 128 metrekare arasında değişen 3+1 konutların fiyatı 170 bin 720 lira, peşinatlar 17 bin lira, taksitler 759 liradan başlıyor. Bu konutlarda vade 180 ay.
2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak. 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak.
3+1 konutlarda ödemeler ise sözleşmeden sonra başlayacak.
ARAPLAR ‘EV’E GELİYOR
KÖRFEZ ülkelerinden binlerce bireysel ve kurumsal yatırımcı İstanbul’a geliyor. 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan ve Türk gayrimenkul sektörü ile yabancı alıcıları buluşturacak olan 13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi de bu sene rekor bir katılıma hazırlanıyor. Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 20’den fazla ülkenin katılacağı fuarda iki gün içinde 250 milyon dolarlık satış hedefi koyduklarını söyledi. Fuara 700-800 milyon dolarlık yatırım potansiyeli olan bireysel yatırımcıların geleceğini belirten Öztunalı, “Tam 2 bin 300 bireysel yatırımcıyı davet ettik. Geçen yıl fuarımızda bin 700-bin 800 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu yıl 3 bin adet gayrimenkul satışı bekliyoruz ancak hedefimiz 5 bin adedin satılması” dedi.
Fuarda 62 firmanın 400’e yakın projesinin yer alacağını bildiren Öztunalı, 400 projede alıcı, satıcı ve yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Öztunalı, yapılacak satışlarla ekonomiye de katkı sağlamak istediklerini söyledi.
14 İLE MÜJDE VERDİ
SOSYAL konut hamlesi şu anda 67 ili kapsıyor. Bulut, kalan 14 ille ilgili de çalışmaların olacağının müjdesini verdi ve şunları söyledi: “14 ilimizde arsa üretimi ve proje etüt çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede bu kampanya 81 il ve ilçelerimize yaygınlaştırılacak. Vatandaşlarımızın talebi de önemli.”
Konut alacaklarda aranan şartlar
Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,
2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak,
2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 TL’yi geçmemesi (İstanbul 4 bin 800 TL),
Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için 1.000 TL ön kayıt parası alınıyor.
Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılıyor. Vatandaşların TOKİ’ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.
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