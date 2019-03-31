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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.03.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

2 gün önce başlamıştı! En yoğun gününü yaşıyor, uzun kuyruklar oluştu

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Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı. Bu yoğunluğa bir de pasaport polislerinin seçim sandıklarında görevlendirilmesi eklenince uzun kuyruklar oluştu.

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  • Adım atacak yer kalmadı Uzun kuyruklar oluştu
  • Adım atacak yer kalmadı Uzun kuyruklar oluştu
  • Adım atacak yer kalmadı Uzun kuyruklar oluştu
  • Adım atacak yer kalmadı Uzun kuyruklar oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşandı. Hava yolu şirketlerinin yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı havalimanında, kış sezonu günlerine göre daha fazla yolcu hareketliliği yaşanıyor. 

2 gün önce başlamıştı En yoğun gününü yaşıyor, uzun kuyruklar oluştu

Daha önce iki ayrı noktada yapılan pasaport kontrolleri, bazı emniyet personelinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için görevlendirilmesi nedeniyle tek bölümde yapıldı.

2 gün önce başlamıştı En yoğun gününü yaşıyor, uzun kuyruklar oluştu

Pasaport noktalarındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak ve yolcuları seferlerine yetiştirmek için aralıksız mesai yaptı. Ofislerde görev yapan bazı polislerin de pasaport noktalarında çalıştığı öğrenildi.

2 gün önce başlamıştı En yoğun gününü yaşıyor, uzun kuyruklar oluştu

ÖNLEMLER ALINDI

Hava yolu şirketi görevlileri de yolcuların mağdur olmaması için bazı önlemler aldı. Türk Hava Yolları'nın, pasaport kontrollerindeki yoğunluk nedeniyle uçaklarını kaçıran yolcuların bir sonraki seferle seyahat etmesi için biletleri ücretsiz değiştirdiği kaydedildi.

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