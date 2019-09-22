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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Noyan DOĞAN
22.09.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

2 bin komiser yardımcısı aranıyor! İşte şartlar...

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
2 bin komiser yardımcısı aranıyor! İşte şartlar...

Polis Akademisi Başkanlığı 2 bin komiser yardımcısı alacağını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü de yetiştirilmek üzere 500 kadın özel harekat polisi alacağını duyurdu. Lise mezunları da başvurabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alacak. Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuru ,şe özel harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans mezunu 500 kadın öğrenci alacak. Başvurular ise 27 Eylül tarihine kadar yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Özel harekatçı olmak isteyen kadın adaylarda aranan özellikler ise 1992-2001 tarihleri arasında doğmuş olmak ve 162 cm'den kısa boylu olmamaki sağlık şartları yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımış olmak. Adayların en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Öte yandan Polis Akademisi Başkanlığı, 2 bin komiser yardımcısı adayı alacağının da duyurusunu yaptı. Buna göre; Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1.800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak.

Komiser yardımcılığı başvurularının da 27 Eylül tarihine kadar yapılması gerekiyor. Komiser yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranan özellikler ise 1990 ve sonrası doğumlu olmak ve erkek-kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak ve sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımış olmak gerekiyor.

KAMUYA MEMUR ALIMI HIZLANDI

Hem adli yılın açılması, hem eğitim öğretim yılının başlaması ile kamuda da eleman alımı hızlandı. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı, 1.000 adli yargı hakim ve savcı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı, 100 idari yargı hakimi alımı yapacak. Adaylar yazılı yarışma ve mülakat ile alınacak. Yazılı yarışma sınavları 29 Aralık tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 31 Ekim'de başlayacak, 7 Kasım'da son bulacak. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 kaymakam adayı alacak. Sermaye Piyasası Kurulu da İstanbul'da görevlendirilecek. 20 uzman yardımcısı alımı yapacak. Uzman yardımcılığı için son başvuru tarihi ise 27 Ekim. Ekim ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot ile 1.150 orman mühendisi ve 2.700 orman muhafaza memuru, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 21 sözleşmeli bilişim personeli, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul'da istihdam edilmek üzere, 5 fon denetçi yardımcısı, 15 fon uzman yardımcısı ve 15 fon avukatı alımı yapacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.09.2019)
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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