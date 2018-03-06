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2 bin 60 rakımda dağın yamacına kurdular! Her yıl aynı zamanda yapıyorlar

DHA
06.03.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

MUŞ’un Varto ilçesinin Beşikkaya köyündeki alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başlandı. 2 bin 60 rakımlı dağın yamacına kurulan tesislerde, yavru alabalık üretimi için yapılan sağım işlemine Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin de katıldı.

Varto’nun Beşikkaya köyünün Hızır çeşmesi mevkiinde dağ yamacına kurulan tesiste yavru alabalık üretimi için sağım işlemine başlandı. Tesiste yılda 30 milyon gökkuşağı, 7 milyon da kırmızı benekli alabalık üretiliyor.

2 bin 60 rakımda dağın yamacına kurdular Her yıl aynı zamanda yapıyorlar

Alabalık üreticisi Abdurrahman Baltaş, her yıl şubat ve mart aylarında alabalık sağımı yaptıklarını söyledi. Balıkların çok hassas olduğunu ve stressiz ortamda yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Baltaş, "Sağım sonrası alınan yumurtalar kuluçka yataklarına yerleştiriliyor. Sağım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konu balığın karnında yumurta bırakmamak. Balıkta yumurta kalırsa ilerki dönemlerde sıkıntı yaratır. Bir anaç balık yılda bir defa olmak üzere 4 kez sağım yapıyoruz.

2 bin 60 rakımda dağın yamacına kurdular Her yıl aynı zamanda yapıyorlar

Alabalık temiz ve soğuk sularda yetişir. 2060 rakımlı dağ yamacına kurduğumuz tesisimizde üretimi gerçekleştiriyoruz. Muş’ta alabalık yemi üretim fabrikası açarak kendi yemimizi kendimiz üretmeyi planlıyorum. Ayrıca balık tüketiminin az olduğu Muş’ta destek bulabilirsem bir gün halka ücretsiz olarak ekmek arası balık dağıtmak istiyorum" diye konuştu.

2 bin 60 rakımda dağın yamacına kurdular Her yıl aynı zamanda yapıyorlar

Tesislerdeki balık sağımına İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ile birlikte eşlik eden Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin şunları söyledi:

2 bin 60 rakımda dağın yamacına kurdular Her yıl aynı zamanda yapıyorlar

"Burası zamanında teröristlerin ana merkezlerinden biriydi. Güvenlik güçlerimiz buralarda bir tane terörist bile bırakmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine alabalık veren bunun gibi tesisler çalışamıyordu. Ama şimdi 30 milyon gökkuşağı, 7 milyon da kırmızı benekli alabalık üretimi yapılacak. Devlet olarak üreticilerimize her türlü desteği veriyoruz. Tesisimiz ülke ekonomisine katkı sunuyor. Müteşebbisimiz yeni bir balık üretim tesisi ile birlikte yem fabrikası kurmayı düşünüyor. Bu konuda gerek katkı olsun, gerek vergi muafiyeti olsun, gerekli kalkınma ajanslarından da diğer birimlerimiz olsun kendisine gerekli yardımı sağlayacağız. Terörün olmadığı yerde canlılık vardır. Havuzlar balıklarla dolu. Yöre halkı kaliteli ve taze balığı ucuza tüketebiliyor."

 

Etiketler: alabalık , alabalık çiftliği , alabalık sağım
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