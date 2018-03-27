2 bin 500 kişilik tekniker istihdamı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
27.03.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

2 bin 500 kişilik tekniker istihdamı

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2 bin 500 kişilik tekniker istihdamı

TÜRK Telekom ve İŞKUR arasındaki işbirliği protokolü imzalandı. 2 bin 500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza töreninde Türk Telekom CEO’su Paul Doany, dünya işsizlikle nasıl mücadele edileceği konusunda büyük tartışmalar içerisindeyken Türk Telekom ve İŞKUR olarak güçlerini birleştirdiklerini ve ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sunduklarını ifade etti.

Türk Telekom’un, Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu belirten Doany, “2005’ten bu yana 30.7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 34 bin 502 çalışanıyla da telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirkettir” dedi. Doany, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en büyük şirketlerine hizmet sunuyor, ülkemizin kalkınması için en yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini vatandaşlarımızla ve kurumlarla buluşturuyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla, 2017’de müşteri deneyimini mükemmelliğe taşıma yolculuğu olarak tanımladığımız EMPATİ programını başlattık. Amacımız, her bölge, saha ve iş biriminin müşterilerimize çok daha kaliteli hizmet sunabilmesini sağlamak.”

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