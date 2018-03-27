2 bin 500 kişilik tekniker istihdamı
TÜRK Telekom ve İŞKUR arasındaki işbirliği protokolü imzalandı. 2 bin 500 teknikerin Türk Telekom tarafından işe alımını kapsayan imza töreninde Türk Telekom CEO’su Paul Doany, dünya işsizlikle nasıl mücadele edileceği konusunda büyük tartışmalar içerisindeyken Türk Telekom ve İŞKUR olarak güçlerini birleştirdiklerini ve ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sunduklarını ifade etti.
Türk Telekom’un, Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu belirten Doany, “2005’ten bu yana 30.7 milyar TL yatırım yapan Türk Telekom, 34 bin 502 çalışanıyla da telekom sektöründe en büyük istihdamı sağlayan şirkettir” dedi. Doany, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en büyük şirketlerine hizmet sunuyor, ülkemizin kalkınması için en yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerini vatandaşlarımızla ve kurumlarla buluşturuyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla, 2017’de müşteri deneyimini mükemmelliğe taşıma yolculuğu olarak tanımladığımız EMPATİ programını başlattık. Amacımız, her bölge, saha ve iş biriminin müşterilerimize çok daha kaliteli hizmet sunabilmesini sağlamak.”
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