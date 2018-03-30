2.9 milyar teklifle ipi göğüsledi

DAP Holding son dönemde gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Merkez üssü İstanbul’ken İzmir’e de giriş yapan şirket yeni projeler için arsa avında. Emlak Konut GYO tarafından gerçekleşen gelir paylaşım ihalelerine katılan şirket 1 haftada 2 ihale kazandı. İki arsada hayata geçecek projeler için 2.9 milyar lira satış toplam geliri taahhüt edildi. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu rakamın da aşılacağını, 3.5 milyar lira hasılata ulaşacaklarını öngörüyor.

NİŞANTAŞI VE ÇEKMEKÖY

Şirket önce Marmara Üniversite Nişantaşı kampüsü için yapılan ihalede ipi göğüsleyen taraf oldu. 26 dönümle Nişantaşı’nın en büyük arazisine 1 milyar 763 milyon 750 bin lira teklif sunan Dap Yapı, Emlak Konut’a da 705 milyon 500 bin liraya taahhüt etti. Dap Holding’in kazandığı ikinci ihale ise Çekmeköy Taşdelen’de, eski kışlayı da kapsayan arsa oldu. Dap Yapı iştiraki Eltes İnşaat ile katıldığı ihalede bölgenin en büyük arazilerinden birine 1 milyar 111 milyon 100 bin lira teklif sundu. Şirket, arsa satışı karşılığı idare payı olarak ise yüzde 32’ye denk gelen 355 milyon 552 bin lira önerdi. Çekmeköy arsası 155 bin 56 metrekare, üzerinde konut, dükkan, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları inşa edilebilecek.

MERKEZİ NOKTADA

Yılmaz, iki arazinin de bulundukları bölgelerin merkezinde olduğuna dikkat çekti. Nişantaşı’nda aldıkları arsayı ‘İstanbul’un kalbi’ olarak tanımlayan Yılmaz, “Yerel dokuya uygun ve A grubu için konut inşa edeceğiz” dedi. Yılmaz Çekmeköy projesi için de şunları söyledi: “Bu bölgede bir daha bu büyüklük ve konumda arsa bulmak zor. Bir taraf Alemdağ Caddesi cepheli, bir taraf orman manzaralı. Aslında Taşdelen bölgesinin yabancısı değiliz. 2000’li yıllarda Çekmeköy’ün tanınması ve gelişmesinde başrolü oynayan markaların başında geldik. Bu bölgede birçok proje hayat geçirdik. Ayrıca bu arazinin benim için ayrı bir kıymeti vardı. Bu arazi üzerinde büyüdüm diyebilirim. Bu arazi üzerinde top oynardık. Şimdi bu arsasa az katlı, Anadolu mimarisi ile modern mimarisinin buluştuğu bir proje yapacağız.”

13 MİLYARLIK PROJE YOLDA

BU yılı proje geliştirme yılı ilan ettiklerini belirten Yılmaz, bu dönemde Türkiye’de yatırım yapmanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Ülke ekonomisine güvenimiz tam. Türk ekonomisi 2017’de yüzde 7’nin üzerinde büyüdü. 2018-2019 daha da iyi olacak.” Yaptıkları yatırımla hem gayrimenkul sektörüne hem tüketiciye hem de üreticiye güven verdiklerini belirten Yılmaz, “İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki 3-4 yılda başlayacağımız 12-13 milyarlık proje var. Yatırımda hiç bir zaman frene basmayız” diye konuştu.