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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
30.03.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

2.9 milyar teklifle ipi göğüsledi

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2.9 milyar teklifle ipi göğüsledi

Dap Holding, Emlak Konut tarafından düzenlenen Marmara Üniversitesi’nin Nişantaşı arazisi ihalesi ile Çekmeköy Taşdelen arazi ihalesini kazandı. 2 arsada yaklaşık 2.9 milyar liralık proje hayata geçecek. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Ülke ekonomisine güvenimiz tam. Elimizde kazma vurmayı beklediğimiz 13 milyarlık gayrimenkul projesi var” dedi.

DAP Holding son dönemde gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Merkez üssü İstanbul’ken İzmir’e de giriş yapan şirket yeni projeler için arsa avında. Emlak Konut GYO tarafından gerçekleşen gelir paylaşım ihalelerine katılan şirket 1 haftada 2 ihale kazandı. İki arsada hayata geçecek projeler için 2.9 milyar lira satış toplam geliri taahhüt edildi. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu rakamın da aşılacağını, 3.5 milyar lira hasılata ulaşacaklarını öngörüyor.

NİŞANTAŞI VE ÇEKMEKÖY

Şirket önce Marmara Üniversite Nişantaşı kampüsü için yapılan ihalede ipi göğüsleyen taraf oldu. 26 dönümle Nişantaşı’nın en büyük arazisine 1 milyar 763 milyon 750 bin lira teklif sunan Dap Yapı, Emlak Konut’a da 705 milyon 500 bin liraya taahhüt etti. Dap Holding’in kazandığı ikinci ihale ise Çekmeköy Taşdelen’de, eski kışlayı da kapsayan arsa oldu. Dap Yapı iştiraki Eltes İnşaat ile katıldığı ihalede bölgenin en büyük arazilerinden birine 1 milyar 111 milyon 100 bin lira teklif sundu. Şirket, arsa satışı karşılığı idare payı olarak ise yüzde 32’ye denk gelen 355 milyon 552 bin lira önerdi. Çekmeköy arsası 155 bin 56 metrekare, üzerinde konut, dükkan, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanları inşa edilebilecek.

MERKEZİ NOKTADA

Yılmaz, iki arazinin de bulundukları bölgelerin merkezinde olduğuna dikkat çekti. Nişantaşı’nda aldıkları arsayı ‘İstanbul’un kalbi’ olarak tanımlayan Yılmaz, “Yerel dokuya uygun ve A grubu için konut inşa edeceğiz” dedi. Yılmaz Çekmeköy projesi için de şunları söyledi: “Bu bölgede bir daha bu büyüklük ve konumda arsa bulmak zor. Bir taraf Alemdağ Caddesi cepheli, bir taraf orman manzaralı. Aslında Taşdelen bölgesinin yabancısı değiliz. 2000’li yıllarda Çekmeköy’ün tanınması ve gelişmesinde başrolü oynayan markaların başında geldik. Bu bölgede birçok proje hayat geçirdik. Ayrıca bu arazinin benim için ayrı bir kıymeti vardı. Bu arazi üzerinde büyüdüm diyebilirim. Bu arazi üzerinde top oynardık. Şimdi bu arsasa az katlı, Anadolu mimarisi ile modern mimarisinin buluştuğu bir proje yapacağız.”

13 MİLYARLIK PROJE YOLDA

BU yılı proje geliştirme yılı ilan ettiklerini belirten Yılmaz, bu dönemde Türkiye’de yatırım yapmanın önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Ülke ekonomisine güvenimiz tam. Türk ekonomisi 2017’de yüzde 7’nin üzerinde büyüdü. 2018-2019 daha da iyi olacak.” Yaptıkları yatırımla hem gayrimenkul sektörüne hem tüketiciye hem de üreticiye güven verdiklerini belirten Yılmaz, “İstanbul ve İzmir’de önümüzdeki 3-4 yılda başlayacağımız 12-13 milyarlık proje var. Yatırımda hiç bir zaman frene basmayız” diye konuştu.

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