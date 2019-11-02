2 8 Kasım haftası A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler listesi
A101 2 8 Kasım aktüel ürünler kataloğunu ve haftanın indirimli ürünlerini paylaştı. Cumartesi günü yayımlanan katalogda, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok alışveriş malzemelerinde indirim olduğu görüldü. A101 haftanın yıldızları indirim fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, katalog bilgilerini incelemek istiyor. Peki, A101 2 8 Kasım haftası aktüel ürünler kataloğunda neler var?
2 Kasım'da yayımlanan A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen tüketiciler tarafından merak konusu oldu. A101 ürün kataloğunda 2 Kasım Cumartesi 8 Kasım Cuma tarihleri arasında, çay, bulaşık makinesi deterjanı, temizlik malzemeleri ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor. İşte, A101 mağazalarında yer alacak olan aktüel ürünler listesi.
A101 2 8 KASIM HAFTASI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sabah saatlerinden itibaren merak edilen A101 aktüel ürünler kataloğunda pek çok gıda ürününde yapılan fiyat indirimleri yer alıyor. İşte, 2 8 Kasım haftası haftanın yıldızları ve aktüel kataloğu;
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