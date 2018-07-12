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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

"2,5 yapraklı organik yeşil çay"ın ünü sınırları aştı

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"2,5 yapraklı organik yeşil çay"ın ünü sınırları aştı

Trabzon'un Of ilçesinde Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen "2,5 yapraklı organik yeşil çay"ın lezzeti, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarına kadar ulaştı.

İLÇEYE 3 kilometre mesafede Uzungöl karayolu güzergahı üzerinde bulunan Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yaklaşık 28 yıldır bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. "Özçay" markası altında üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, aranan lezzetler arasına girdi. 
Üretimine ilk kez geçen yıl başlanılan 2,5 yapraklı organik yeşil çay, kısa sürede Fransa'ya, Fransa'dan da bir firma aracılığıyla ABD, Çin ve Japonya'ya ihraç edildi.

Çay alım sezonunun ilk sürgününde üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, özellikle Suudi Arabistanlı turistlerden yoğun talep talep gördü. 
Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, AA muhabirine, geçen yıl ilk kez kendilerine has olan 2,5 yapraklı organik yeşil çayı ürettiklerini ifade etti. 

Saral, çay bahçelerinden 2,5 yapraklı çayların tek tek toplandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: 

"El emeğiyle toplanan ürünümüzü imalat aşamasından geçiriyoruz. Daha sonra 4-5 filizi aynı etiket altında birleştirip o birleştirdiğimiz ürünü bir fincan içerisini koyarak organik yeşil çayı içiyoruz. Yapraklar açılıyor ve bildiğiniz 2,5 yaprağın ilk haline dönüşüyor. O arada da biz, o ürünün vermiş olduğu bu değerli çayı içme şansına sahip oluyoruz." 

Bunu ilk kez kendilerinin yaptığını kaydeden Saral, dünyada bu tarzda üretim örneğinin olmadığını söyledi. 

"TALEP FAZLA OLDUĞU İÇİN ÜRETİM KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ" 

Saral, ilk üretimi geçen yıl gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özçay olarak geçen sene Fransa'ya ilk organik 2,5 yaprak yeşil çayı satma şansını elde ettik. Bu sattığımız firma da çayımızı Amerika, Çin ve Japonya'ya ihraç etti. Bu bizim için çok önemliydi. İnşallah bunun daha da ilerisi olacak. Aşırı bir talep alıyoruz. 2,5 yaprak organik yeşil çayın üretim miktarını artırarak ihracatını dünyanın dört bir yanına yaymayı hedefliyoruz. "dedi. 

Üretim kapasitesini artıracaklarını anlatan Saral, "Bu yıl ilk sürgünde 20 bin 2,5 yaprak organik yeşil çay üretme şansına sahip olduk. Bu sayıyı 100 bine çıkarmayı planlıyoruz. İlgi çok fazla ve ilk sürgünde ürettiğimiz 20 bin ürünü ihraç edemeden, Ortadoğu'dan gelen turistlerimizin ilgisiyle tükettik. O nedenle talep fazla olduğu için üretim kapasitemizi artıracağız." şeklinde konuştu. 

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