2.5 milyarlık yatırım atağı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
04.05.2018 - 00:47, Son Güncelleme:

2.5 milyarlık yatırım atağı

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2.5 milyarlık yatırım atağı

İNŞAAT sektöründe Demir İnşaat markasıyla faaliyet gösterirken, yaklaşık 2 yıl önce bünyesine enerji, sigorta, satış pazarlama ve denetim sektörlerindeki şirketlerini de alan Demir Grup, 2 yılda 2.5 milyar liralık yatırım planlıyor. Yurtdışını da kapsayan yatırımın 2 milyar lirası gayrimenkul, 500 milyon lirası enerji sektörlerinde olacak.

 Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “Demir Grup için bu iki seneyi yatırım yılı ilan ettik. Gayrimenkul ve enerjide atağa kalkıyoruz. Bu dönemde bu yatırımlar cesaret ister” dedi. Beylikdüzü Yakuplu’da hayata geçen Demir Country projesinin lansmanında konuşan Hamit Demir, yeni projeleri için 400 milyon yatırım yaptıklarını söyledi. Projede 1160 daire ve 112 ticari birim bulunduğunu belirten Demir, daire fiyatlarının 220 bin liradan başladığını ekledi. Yeni yatırımları hakkında da bilgi veren Demir: “Büyükçekmece Hadımköy’de 620 konut 57 iş yerinden oluşan bir projemiz olacak. Sefaköy’de 130 birimlik butik bir projemiz var. Göktürk’te de 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi yapacağız. Çorlu’da da 160 dönümlük bir arazi üzerine sanayi sitesi projesi hazırladık. İzmir Bayraklı’da 65 dönümlük arazi üzerinde konut, ofis ve otel projesi hayata geçireceğiz” diye konuştu. Yurtdışında da büyümeyi sürdüreceklerini belirten Demir, Almanya’da 2, Ukrayna’da da bir projeye başlayacaklarını ifade etti.

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