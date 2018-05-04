2.5 milyarlık yatırım atağı
İNŞAAT sektöründe Demir İnşaat markasıyla faaliyet gösterirken, yaklaşık 2 yıl önce bünyesine enerji, sigorta, satış pazarlama ve denetim sektörlerindeki şirketlerini de alan Demir Grup, 2 yılda 2.5 milyar liralık yatırım planlıyor. Yurtdışını da kapsayan yatırımın 2 milyar lirası gayrimenkul, 500 milyon lirası enerji sektörlerinde olacak.
Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “Demir Grup için bu iki seneyi yatırım yılı ilan ettik. Gayrimenkul ve enerjide atağa kalkıyoruz. Bu dönemde bu yatırımlar cesaret ister” dedi. Beylikdüzü Yakuplu’da hayata geçen Demir Country projesinin lansmanında konuşan Hamit Demir, yeni projeleri için 400 milyon yatırım yaptıklarını söyledi. Projede 1160 daire ve 112 ticari birim bulunduğunu belirten Demir, daire fiyatlarının 220 bin liradan başladığını ekledi. Yeni yatırımları hakkında da bilgi veren Demir: “Büyükçekmece Hadımköy’de 620 konut 57 iş yerinden oluşan bir projemiz olacak. Sefaköy’de 130 birimlik butik bir projemiz var. Göktürk’te de 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi yapacağız. Çorlu’da da 160 dönümlük bir arazi üzerine sanayi sitesi projesi hazırladık. İzmir Bayraklı’da 65 dönümlük arazi üzerinde konut, ofis ve otel projesi hayata geçireceğiz” diye konuştu. Yurtdışında da büyümeyi sürdüreceklerini belirten Demir, Almanya’da 2, Ukrayna’da da bir projeye başlayacaklarını ifade etti.
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