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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.10.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

2.3 milyon liralık Lamborghini icralık oldu

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2.3 milyon liralık Lamborghini icralık oldu

Sahibinin borçlarını ödeyememesi nedeniyle 2.3 milyon lira değerinde olan spor otomobil Lamborghini yarı fiyatına satılacak.

İstanbul’da 2 milyon 350 bin TL değerindeki Lamborghini marka araç sahibinin borçları nedeniyle icralık oldu.

İhale şartnamesine göre 34 BY 7113 plakalı 2014 model Lamborghini marka 724 tipli siyah renkli coupe araç, icradan yarı fiyatı olan 1 milyon 175 bin TL’ye satışa çıkacak. 2 Ekim günü saat 15.00’de satılacak olan araç 610 beygir gücünde ve 5204 motor hacminde olması ile dikkat çekerken şartnamede 4x4 coupe modeli olan aracın durumunu genel olarak iyi olduğu belirtiliyor.

İCRADAN OTOMOBİL FIRSAT YARATIYOR

İcradan yapılan lüks araç satışlarına bakıldığında son 1 yılda 300 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında satışların gerçekleştiği belirtilirken, alıcılar icradan yapılan ihalelerde çok cazip fiyatlara araç alma fırsatı yakalıyor. İcra ihalelerinin geneline bakıldığında bin TL ile 2 milyon 350 bin TL arasında değişen muhammen bedelli otomobiller yarı fiyatına satışa çıkıyor. Özellikle binek araç ihalelerinde 50 bin TL ile 100 bin TL arasındaki otomobillere yoğun ilgi gösteren alıcılar, ticari araç ihalelerinin geneline yoğun ilgi gösteriyor.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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