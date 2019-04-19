2-3 markamız daha gelecek
İsveç merkezli moda perakende markası H&M’in Türkiye’deki hedefleri ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını paylaştı.
2020’de Türkiye’deki 10’uncu yıllarını kutlamaya hazırlandıklarını ifade eden H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, şu an 22 şehirde, 62 mağazada ve 3 bin 200 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. H&M Türkiye’nin 2018’de 1.6 milyar TL ciroya ulaştığını dile getiren Arpacıoğlu, “Toplam ciroda online mağazamızın aldığı pay yüzde 10-15 civarında. Online alışveriş trendi yükselen bir hızda devam ediyor, marka olarak H&M de yatırımlarına bu yönde ağırlık vermeye devam ediyoruz. Türkiye için uzun dönem planlamalar yapıyoruz. Dünyada 72 ülke arasında, 4 sene üst üste satış birincisi olan Türkiye için, mağazalarımızda ve online satışta her sene toplam yüzde 10 büyüme öngörüyoruz. H&M’ ile birlikte dünya çapında faaliyet gösteren 9 markaya sahibiz. Bu markalarımızın da Türkiye’ye yoğun ilgisi var. Onlar da Türkiye’ye gelme konusunda çalışıyorlar. Orta vadede 2-3 markamız daha Türkiye’ye gelebilir” dedi. Türkiye’nin perakende satış dışında H&M için iyi bir üretim ülkesi olduğuna da değinen Arpacıoğlu, H&M olarak materyali ve işçiliği zor olan ürünlerin Türkiye’den tedarik ediliğini, Türkiye’deki işçiliğin birçok ülkeye göre çok daha iyi olduğunu söyledi.
MARKA YÜZÜ KEREM BÜRSİN
Sürdürülebilirlik konusunda da çok sıkı çalıştıklarını söyleyen Arpacıoğlu, “Sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde 2030’da tüm H&M koleksiyonlarının sürdürülebilir kumaşlardan üretilmesini amaçlıyoruz. Şu anda H&M grup’un ürünlerinde kullandığı materyallerin yüzde 57’si geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde ediliyor. 2040’ta ise karbon salınımını azaltarak iklime olumlu katkı yapacak üretim koşulları yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye’de ilk kez Türk bir sanatçıyla anlşarak bir reklam filmi de çektiklerini dile getiren Arpacıoğlu, “Reklam yüzümüz Kerem Bürsin oldu. Çekimler de İzmir’de yapıldı. Lokal isimler olunca müşteri markaya kendisini daha yakın hissediyor” ifadelerini kullandı.
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