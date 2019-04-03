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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.04.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

1999 model Toros'unu evinin odasında saklıyor

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Samsun'da yaşayan bir vatandaş 1999 model Toros otomobiline evinde adeta çocuğu gibi bakıyor. 

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir kamu kurumunda memur olarak çalışan 34 yaşındaki Turgay Baş, dört yıl önce Konya’dan aldığı 1999 model Toros model otomobilini evinin bir odasında saklıyor. Otomobiline olan sevdası yüzünden evinin bir odasını otomobilini koymak için ayıran Baş, oda içerisinde otomobiline adeta evladı gibi bakıyor. Otomobilinin temizliğini bezle yapan Baş, yağmurlu ve soğuk havalarda onu evden dışarı çıkarmıyor. Müstakil evinde eşi ve 1 çocuğu ile yaşayan Baş’ın 1999 model otomobili ailenin adeta bir ferdi gibi. 

1999 model Torosunu evinin odasında saklıyor


“SADECE HAFTA SONLARI ÇALIŞTIRIYORUM” 

Baş, 1999 model otomobilinin henüz 31 bin kilometrede olduğunu söyledi. Otomobiline olan sevdası yüzünden garajda saklamak yerine evinin bir odasını feda ettiğini ifade eden Baş, “Akşam işten eve geldiğim zaman ilk önce arabama bakıyorum. Evdekilere ‘nasılsınız’ dedikten hemen sonra arabamın yanına geliyorum. İçine oturuyorum. Koltukların poşetlerini dahi çıkarmadım. Müzik açıyorum. Evin içerisinden çalıştırmıyorum. Sadece hafta sonları çalıştırıyorum. Hava soğuk olduğu ve yağmur yağdığı zaman arabamı evden çıkarmıyorum. Eğer hava güzelse 20 kilometre turluyorum” dedi. 
1999 model Torosunu evinin odasında saklıyor


“ARABANIN FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİĞİMDE İNANMAK İSTEMİYORLAR”

Otomobilinin muayene vakti geldiği sırada hava soğuk olduğu için muayeneye geç götürdüğünü aktaran Baş, “Muayeneye götürdüğümde herkes hayranla arabaya baktı. ‘Bu arabayı nerede sakladın’ dediler. Arabanın fotoğraflarını gösterdiğimde inanmak istemiyorlar. Ama bu şekilde arabamı muhafaza ettiğim için çok mutluyum. Bu ilgiden dolayı da çok mutluyum” diye konuştu. 
1999 model Torosunu evinin odasında saklıyor


“SIFIR OTOMOBİL VERSELER BU KADAR MUTLU OLMAM”

Otomobilini satmayı düşünmediğini kaydeden Baş, “Hayatta bazı şeyler satın alınamaz ve bazı şeylere fiyat biçilemez. Uzun yıllardır severek bakıyorum arabama. Sıfır otomobil verseler bu kadar mutlu olmam herhalde” şeklinde konuştu. 
Eşinin ve çocuğunun da artık evin içerisindeki otomobile alıştığını ifade eden Baş, ikinci çocuğunun ise arabası olduğu sözlerine ekledi. 
1999 model Torosunu evinin odasında saklıyor

1999 model Torosunu evinin odasında saklıyor


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