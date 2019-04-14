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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.04.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

1996 model otomobili 42 bin liraya satın aldı

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1996 model otomobili 42 bin liraya satın aldı

Kırıkkale'de bulunan 23 yaşındaki otomobili İzmir'den almaya gelen Mehmet Akif Baylan pazarlık sonucu 42 bin liraya aracın yeni sahibi oldu.

İzmir’de yaşayan iş insanı Mehmet Akif Baylan (55), 9 bin 500 kilometredeki 1996 model Toros marka otomobili Kırıkkale’ye gelerek 42 bin TL’ye satın aldı. Baylan, "Çocukluğumdan beri bu arabaların hastasıyım, seviyorum bu arabayı" dedi.

Kırıkkale’nin Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan galerici Fatih Yunus Güzel (32), 2 yıl önce internette satışa konulan 1996 model Toros marka otomobili 12 bin TL’ye satın aldı. Otomobil ile 5 ayda yaklaşık 600 kilometre yol yapan Güzel, daha sonra otomobili internetten satışa sundu. Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi orijinalliğini koruyan 9 bin 500 kilometredeki otomobil için 50 bin TL istedi. Güzel, bu sürede otomobili kapalı garajında muhafaza etti.

’SEVİYORUM BU ARABAYI’

İzmir’de yaşayan iş insanı Mehmet Akif Baylan, internette gördüğü ilan sonrası Fatih Yunus Güzel ile telefonda görüşerek Kırıkkale’ye geldi. Otomobili inceleyen Baylan, aracı 42 bin TL’ye satın aldı. Mehmet Akif Baylan, "İzmir’den geliyorum. Çocukluğumdan beri hayalimdi böyle bir araba. Burada nasip oldu. Allah’ın izni ile kazasız belasız götüreceğiz. Çocukluğumdan beri bu arabaların hastasıyım, seviyorum bu arabayı" dedi.

’TÜRKİYE’DE TEK’

Otomobilin 1996 model olduğunu belirten Fatih Yunus Güzel, "9 bin 500 kilometrede. Hatasız, boyasız. Fabrikadan çıktığı gibi orijinal. Otomobili 42 bin liraya verdik. Hatıra verdik bu rakama, güle güle binsin. Aracımız Türkiye’de tek araç. Kendi markasında, hem kilometresi ile hem de temizliği ile. O kadar temiz bir araç ki, biz bugün bu araçtan aramaya kalksak bulamayız" diye konuştu.

1996 model otomobili 42 bin liraya satın aldı


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