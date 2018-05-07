1972 yılında iki arkadaş Türkiye'de kurdu! Bugün 26 ülkeye ihraç ediyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
07.05.2018 - 21:10, Son Güncelleme:

1972 yılında iki arkadaş Türkiye'de kurdu! Bugün 26 ülkeye ihraç ediyor

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1972 yılında iki arkadaş Türkiye'de kurdu! Bugün 26 ülkeye ihraç ediyor

1972 yılında iki arkadaş Sedat Sırrı Sezer ve İsmail Hakkı Yılmaz tarafından kurulan Has Tavuk, bugün Japonya’dan Irak’a kadar birçok ülkeye tavuk ihracatı yapıyor. Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Afyonkarahisar’da fabrikaları bulunan Hastavuk, 1700 çalışanıyla hizmet veriyor.

YAKLAŞIK 46 yıl önce Sedat Sırrı Sezer ve İsmail Hakkı Yılmaz tarafından yem satışı alanında kurulan Hastavuk, Türk beyaz et ihracatı açısından da önemli bir noktaya geldi. Bugün Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Afyonkarahisar da 4 adet kuluçkahane, 3 adet yem fabrikası, 1 beyaz et üretim tesisi, 1 ileri işleme tesisinde toplam 1700 çalışanıyla kanatlı sektörüne hizmet ediyor.

YÜZDE 75 İÇ PAZAR

Bugün Türkiye’nin ilham veren şirketleri listesinde yer aldıklarını hatırlatan Hastavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, şirketin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlattı: “2003 yılına kadar Has Tavuk tam anlamıyla bir aile şirketiydi. Hem 2’nci kuşağı temsilen bizler hem de kurucalar şirketin içerisindeydi. Kurumsallaşma adına yaptığımız önemli çalışmalar bizlere bugün hızlı büyüme rakamlarını getirdi. Önce Eskişehir, Afyonkarahisar ve Balıkesir tesislerinde başlayan üretim ile Hastavuk bugün 2 milyon metrekare açık arazi üzerinde üretime geçti.

1972 yılında iki arkadaş Türkiyede kurdu Bugün 26 ülkeye ihraç ediyor

Hastavuk olarak 2 ana dalda ticari olarak faaliyet göstermekteyiz. Bunlardan biri sektörün hammadde ihtiyaçları olan yumurta ve civciv üretimi. Diğeri ise hayvansal gıda tavuk eti üretimi. Tavuk eti üretimimizin yüzde 75’i iç pazar, yüzde 25’i dış pazar planlamamız var.

YÜZDE 200 BÜYÜME

Gerek ciro ve ihracat anlamında gerekse istihdam açısından 3 yılda yüzde 200 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. 26 ülkeye tavuk eti, buna ek olarak 50 milyon etlik damızlık civciv ve yumurta, 15 milyon civarında ise yumurtalık civciv satışı yapıyoruz. Bu yıl sonunda ihracat yaptığımız ülke sayısını 30’a çıkarma hedefimiz var. 2017 yılı içerisinde 45 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, ciromuzun yüzde 25’ini ihracattan elde etmiş olduk. 2018 yılı içerisinde Japonya’ya tavuk eti ihracatı ile birlikte bu rakamımızı 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hastavuk olarak birçok alanda inovatif üretimimiz var. İleri işlem ürünlerinde Çıtır Tavuk, Yayla Soslu Tavuk, Döner ve Tantuni’den oluşan bir ürün serimiz. Ayrıca Haskanat dediğimiz kök kanattan üretilmiş, ülkemizde sadece bizim ürettiğimiz bir ürünümüz daha bulunmakta. 2018 yılı içerisinde 30 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz. Bunlar içinde üretim kapasitemizi artıracak bir damızlık tesisi, yeni bir yem fabrikası ve kuluçkahane ile birlikte ürünlerimizin yapısını ve kalitesini daha olumlu etkileyecek yeni yatırımlar da bulunmakta.”

1972 yılında iki arkadaş Türkiyede kurdu Bugün 26 ülkeye ihraç ediyor

TANITIM VE PAZARLAMA ALANINDA SEKTÖR EKSİK

SEKTÖRÜN çok büyük ve dinamik olduğunu anlatan Müjdat Sezer, şöyle devam etti: “Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin gerçek değerlerini fonksiyonel özelliklerini sektör olarak iyi anlatamadığımız ve bunları iyi pazarlayamadığımızı düşünüyoruz. Hem yurtiçi hem yurtdışı pazarda ürünümüzü satıyoruz ama bize göre değerinin altında satıyoruz. Sektörel sıkıntılarımızın en önemlisi yumurtacılık sektöründe klasik davranış modeliyle hareket etmek. Profesyonel yönetim ve üretim tekniklerini kullanmamıza rağmen profesyonel pazar yaratamadığımız ve ürünümüzün fonksiyonlarını tüketicilere aktaramadığımızdan pazardan tam olarak yararlanamıyoruz. Sektörel eksiklerimizi, devlet destek ve teşvikleriyle, birlikte hareket ederek, koordine olup, profesyonel düşünerek, günlük menfaatlerle değil, uzun vadeli planlarla ayakları yere basan bir sektör haline getirmeliyiz.”

 

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