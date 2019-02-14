1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmiÅŸti... Rekor ziyaretÃ§iye ulaÅŸtÄ±

1965 yÄ±lÄ±nda üretilmiÅŸti... Rekor ziyaretçiye ulaÅŸtÄ±!
GÃ–LCÃœKâ€™te TCG Yarhisar MÃ¼ze Gemisiâ€™ni 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana 2016 bin 77 kiÅŸi ziyaret etti.
Amerikaâ€™da 1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmesinin ardÄ±ndan TÃ¼rk DonanmasÄ±â€™nda 40 yÄ±l keÅŸif ve karakol gemisi olarak hizmet veren TCG Yarhisar, 2005 yÄ±lÄ±nda hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¶lcÃ¼k Belediyesi arasÄ±nda yapÄ±lan protokol ile 27 Ekim 2006 yÄ±lÄ±nda mÃ¼ze gemi olarak GÃ¶lcÃ¼k KavaklÄ± Sahiliâ€™ne yerleÅŸtirilen Yarhisar MÃ¼ze Gemisi ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸruyor.
ZiyaretÃ§ilere TÃ¼rk DonanmasÄ± ve gemi hakkÄ±nda bilgiler veriliyor. Yeniden dÃ¼zenlenen gemide cansÄ±z mankenlerle gemideki yaÅŸam gÃ¶steriliyor. GÃ¶rev yÄ±llarÄ±nda TCG Yarhisar dahil birÃ§ok gemide gÃ¶rev yapan emekli astsubay Ä°lhan Akbulut, mÃ¼ze mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi Yarhisar Gemisiâ€™ni, bugÃ¼ne kadar 216 bin 77 kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi bilgisini verdi.
SOMESTR TATÄ°LÄ°NDE REKOR ZÄ°YARETÃ‡Ä°
Gemideki bilgilerin TÃ¼rk DonanmasÄ±â€™nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ã¶nemli bir yeri olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°lhan Akbulut, "BugÃ¼ne kadar toplam 216 bin 77 misafirimize ev sahipliÄŸi yaptÄ±k. ZiyaretÃ§ilerimiz yurt iÃ§inden, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan, Ã§evre illerden, Ã¶zellikle okuldaki Ã¶ÄŸrencilerimize Donanmaâ€™yÄ±, Donanma kenti GÃ¶lcÃ¼kâ€™Ã¼mÃ¼zÃ¼ anlatan, savaÅŸ gemilerini anlatan bilgiler ile gezdirdik. En son sÃ¶mestr tatilinde 996 misafirimizi aÄŸÄ±rladÄ±k.
Bu bizim iÃ§in rekor bir sayÄ±. Genelde kÄ±ÅŸÄ±n bu mevsimde, havalarÄ±n soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle 800 kiÅŸi civarÄ±nda ziyaretÃ§imiz oluyor ortalama. Biz 16 gÃ¼nde 996 kiÅŸi gezdirerek bir rekor kÄ±rdÄ±k. Bu yÄ±l 13â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±mÄ±z ve halen insanlarÄ±mÄ±zÄ±n talepte bulunmasÄ±, ziyaret etmeleri bizi Ã§ok mutlu ediyor. Her geÃ§en gÃ¼n ziyaretler artarak devam ediyor. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen misafirlerimiz oluyor. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinden bir ÅŸekilde GÃ¶lcÃ¼kâ€™e gelmiÅŸler, buradaki misafirlikleri sÄ±rasÄ±nda mÃ¼zemizi de geziyorlar" dedi.
YÃœZER VÄ°NÃ‡LE 3 PARÃ‡ADA TAÅžINDI
Geminin mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lme sÃ¼recini de anlatan Ä°lhan Akbulut, "2006 yÄ±lÄ±nda Yarhisarâ€™Ä±n mÃ¼ze gemi yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸinde, bu gemi GÃ¶lcÃ¼k Tersane KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda kaynak makinesi ile 3 parÃ§a olarak kesildi. Deniz yoluyla, yÃ¼zer vinÃ§ ile buraya taÅŸÄ±ndÄ±. Sahilden 20 metre iÃ§eride, karadayÄ±z ÅŸu anda. Buraya parÃ§a parÃ§a getirilerek burada monte edildi ve bÃ¶ylece donanma kenti GÃ¶lcÃ¼kâ€™e bir savaÅŸ gemisi mÃ¼zesi kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Ã–zellikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z donanma gemilerini gezmek istiyorlar ama stratejik aÃ§Ä±dan mÃ¼mkÃ¼n olmuyor ancak bu gemiyi gezerek onlara Ã¶nemli bir hizmet verdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.
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