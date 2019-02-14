1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmiÅŸti... Rekor ziyaretÃ§iye ulaÅŸtÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
DHA
14.02.2019 - 13:42, Son GÃ¼ncelleme:

1965 yÄ±lÄ±nda üretilmiÅŸti... Rekor ziyaretçiye ulaÅŸtÄ±!

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1965 yÄ±lÄ±nda üretilmiÅŸti... Rekor ziyaretçiye ulaÅŸtÄ±!

GÃ–LCÃœKâ€™te TCG Yarhisar MÃ¼ze Gemisiâ€™ni 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana 2016 bin 77 kiÅŸi ziyaret etti.

Amerikaâ€™da 1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmesinin ardÄ±ndan TÃ¼rk DonanmasÄ±â€™nda 40 yÄ±l keÅŸif ve karakol gemisi olarak hizmet veren TCG Yarhisar, 2005 yÄ±lÄ±nda hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¶lcÃ¼k Belediyesi arasÄ±nda yapÄ±lan protokol ile 27 Ekim 2006 yÄ±lÄ±nda mÃ¼ze gemi olarak GÃ¶lcÃ¼k KavaklÄ± Sahiliâ€™ne yerleÅŸtirilen Yarhisar MÃ¼ze Gemisi ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸruyor.

1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmiÅŸti... Rekor ziyaretÃ§iye ulaÅŸtÄ±

ZiyaretÃ§ilere TÃ¼rk DonanmasÄ± ve gemi hakkÄ±nda bilgiler veriliyor. Yeniden dÃ¼zenlenen gemide cansÄ±z mankenlerle gemideki yaÅŸam gÃ¶steriliyor. GÃ¶rev yÄ±llarÄ±nda TCG Yarhisar dahil birÃ§ok gemide gÃ¶rev yapan emekli astsubay Ä°lhan Akbulut, mÃ¼ze mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi Yarhisar Gemisiâ€™ni, bugÃ¼ne kadar 216 bin 77 kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi bilgisini verdi.

1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmiÅŸti... Rekor ziyaretÃ§iye ulaÅŸtÄ±

SOMESTR TATÄ°LÄ°NDE REKOR ZÄ°YARETÃ‡Ä°

Gemideki bilgilerin TÃ¼rk DonanmasÄ±â€™nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ã¶nemli bir yeri olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°lhan Akbulut, "BugÃ¼ne kadar toplam 216 bin 77 misafirimize ev sahipliÄŸi yaptÄ±k. ZiyaretÃ§ilerimiz yurt iÃ§inden, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan, Ã§evre illerden, Ã¶zellikle okuldaki Ã¶ÄŸrencilerimize Donanmaâ€™yÄ±, Donanma kenti GÃ¶lcÃ¼kâ€™Ã¼mÃ¼zÃ¼ anlatan, savaÅŸ gemilerini anlatan bilgiler ile gezdirdik. En son sÃ¶mestr tatilinde 996 misafirimizi aÄŸÄ±rladÄ±k.

1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmiÅŸti... Rekor ziyaretÃ§iye ulaÅŸtÄ±

Bu bizim iÃ§in rekor bir sayÄ±. Genelde kÄ±ÅŸÄ±n bu mevsimde, havalarÄ±n soÄŸuk olmasÄ± sebebiyle 800 kiÅŸi civarÄ±nda ziyaretÃ§imiz oluyor ortalama. Biz 16 gÃ¼nde 996 kiÅŸi gezdirerek bir rekor kÄ±rdÄ±k. Bu yÄ±l 13â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±mÄ±z ve halen insanlarÄ±mÄ±zÄ±n talepte bulunmasÄ±, ziyaret etmeleri bizi Ã§ok mutlu ediyor. Her geÃ§en gÃ¼n ziyaretler artarak devam ediyor. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen misafirlerimiz oluyor. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinden bir ÅŸekilde GÃ¶lcÃ¼kâ€™e gelmiÅŸler, buradaki misafirlikleri sÄ±rasÄ±nda mÃ¼zemizi de geziyorlar" dedi.

1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmiÅŸti... Rekor ziyaretÃ§iye ulaÅŸtÄ±

YÃœZER VÄ°NÃ‡LE 3 PARÃ‡ADA TAÅžINDI

Geminin mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lme sÃ¼recini de anlatan Ä°lhan Akbulut, "2006 yÄ±lÄ±nda Yarhisarâ€™Ä±n mÃ¼ze gemi yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸinde, bu gemi GÃ¶lcÃ¼k Tersane KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda kaynak makinesi ile 3 parÃ§a olarak kesildi. Deniz yoluyla, yÃ¼zer vinÃ§ ile buraya taÅŸÄ±ndÄ±. Sahilden 20 metre iÃ§eride, karadayÄ±z ÅŸu anda. Buraya parÃ§a parÃ§a getirilerek burada monte edildi ve bÃ¶ylece donanma kenti GÃ¶lcÃ¼kâ€™e bir savaÅŸ gemisi mÃ¼zesi kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Ã–zellikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z donanma gemilerini gezmek istiyorlar ama stratejik aÃ§Ä±dan mÃ¼mkÃ¼n olmuyor ancak bu gemiyi gezerek onlara Ã¶nemli bir hizmet verdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.

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1965 yÄ±lÄ±nda Ã¼retilmiÅŸti... Rekor ziyaretÃ§iye ulaÅŸtÄ±

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