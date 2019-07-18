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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

192 ülkede 200 milyon indirme

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192 ülkede 200 milyon indirme

Tamamı Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen, arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformlarıyla Turkcell, dijital servisleriyle ilgili strateji ve vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “1000’in üzerinde mühendisle geliştirilen servislerin indirilme sayısı 200 milyona yaklaştı. BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanıcısı var. Günlük 450 milyon mesaj gönderiliyor, Antarktika’da bile BiP kullanıcısı var. Bireysel bulut platformumuz lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak kapasiteye erişti. Müzik platformumuz fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyara ulaştı. Dergilik’te bugüne kadar indirilen yayın sayısı 211 milyon. TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi 85 dakika. En fazla 4K kanal bugün TV+’ta. Arama motorumuz Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı. Tüm dijital servislerimizle milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz. Kullanıcılarımızın gününün 24 saatini yani 1440 dakikasını dolduracak servislerle varız” dedi.

Ataç Tansuğ, şöyle devam etti: “Uzun süredir şunu savunuyoruz: Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması gerekiyor. Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmamız gerekiyor. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezleri inşa ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz. ‘Türkiye’nin Uygulamaları’ çatısı altında topladığımız dijital servislerimizi yine Türkiye’nin insan gücü ve entelektüel/fikri sermayesiyle geliştirerek istihdama da katkı sağlıyoruz” dedi.

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