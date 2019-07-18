192 ülkede 200 milyon indirme
Tamamı Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen, arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformlarıyla Turkcell, dijital servisleriyle ilgili strateji ve vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “1000’in üzerinde mühendisle geliştirilen servislerin indirilme sayısı 200 milyona yaklaştı. BiP, Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanıcısı var. Günlük 450 milyon mesaj gönderiliyor, Antarktika’da bile BiP kullanıcısı var. Bireysel bulut platformumuz lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak kapasiteye erişti. Müzik platformumuz fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyara ulaştı. Dergilik’te bugüne kadar indirilen yayın sayısı 211 milyon. TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi 85 dakika. En fazla 4K kanal bugün TV+’ta. Arama motorumuz Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı. Tüm dijital servislerimizle milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz. Kullanıcılarımızın gününün 24 saatini yani 1440 dakikasını dolduracak servislerle varız” dedi.
Ataç Tansuğ, şöyle devam etti: “Uzun süredir şunu savunuyoruz: Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması gerekiyor. Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmamız gerekiyor. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezleri inşa ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz. ‘Türkiye’nin Uygulamaları’ çatısı altında topladığımız dijital servislerimizi yine Türkiye’nin insan gücü ve entelektüel/fikri sermayesiyle geliştirerek istihdama da katkı sağlıyoruz” dedi.
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