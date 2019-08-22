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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.08.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor

Çanakkale Boğazı'nda inşası süren ve 2023 metre olması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü havadan görüntülendi.

Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yaklaşık 3 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde 318 metre uzunluğundaki ayaklar yükselmeye devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisinde yükselecek 318 metrelik ayaklarını oluşturacak ilk bloklar, kule kesonları üzerine yerleştirildi.

1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları yükseliyor


Çanakkale Boğazı’nda, Gelibolu, Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de atıldı. Köprünün, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanırken bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliği getiriyor. 1915 Çanakkale Köprüsünün iki kıtadaki yakalarında, deniz içinde bulunan kule kesonları ise 3 ay önce batırılmıştı. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş tarafından, her biri 800 ton ağırlığında olan 4 kule bloğu Gelibolu Sütlüce’deki köprü şantiyesine getirilmişti.
1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları yükseliyor


Gelibolu Sütlüce mevkiindeki şantiye alanında işlemleri tamamlanan iki kule bloğu Avrupa yakasındaki kule kesonlarının üzerine geçtiğimiz günlerde monte edildi. Dün ise 2 blok daha Sütlüce’deki şantiyeden alınarak boğazın Asya yakasına taşındı ve buradaki kule kesonu üzerine monte edildi. İmalatı tamamlanan yeni 4 kule bloğu daha Sütlüce’deki şantiye alanına ulaştı. Bu bloklarda işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde kule kesonları üzerine konacak ve ayaklar biraz daha yükselmiş olacak. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü günü olan 18 Mart’ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşı’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları yükseliyor


İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
1915 Çanakkale Köprüsünün ayakları yükseliyor


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