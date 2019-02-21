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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.02.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hızla devam ediyor

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1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hızla devam ediyor

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak köprünün, Avrupa ve Anadolu yakasındaki çalışmaları sürüyor.

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü"nde çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı "1915 Çanakkale Köprüsü"nün denize indirilen Avrupa ve Asya kule keson temellerinin çalışmaları sürdürülüyor. 

Geçen 18 Ocak'ta düzenlenen törenle köprünün en önemli yapılarından biri olan kule keson temellerinin kuru havuz inşaatından alınarak yüzdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Islak havuzdaki imalat çalışmaları ile Asya ve Avrupa ankraj imalatları, Avrupa ve Asya yaklaşım viyadüğünde kazı çalışmalarına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya kule temeli için çakıl yataklaması tamamlandı, tesviye çalışmaları devam ediyor. Avrupa kule temelinde de çakıl yataklama çalışmalarına devam edilen köprünün proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ile beraber 3563 metre uzunluğunda, çelik kule yüksekliği 318 metre olacak olan köprü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak." 

Açıklamada, yapılacak olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacağı, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacağı ifade edildi. 
Toplam 2 bin 904 personel ve 161 iş makinesiyle çalışmaları sürdürülen "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. 

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