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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
28.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

19 yaşında babasından devraldı! Şimdi 40 ülkeye ihraç ediyor

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19 yaşında babasından devraldı! Şimdi 40 ülkeye ihraç ediyor

UŞAK Organize Sanayi Bölgesi’nde (UOSB) yün yıkama fabrikası bulunan Ömer Çınar (36), 20 ülkeden topladığı koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor. İş insanı Çınar, yaptıkları ihracat ile yılda ülkeye 10 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor.

Uşak’ta 2002 yılında, henüz 19 başındayken babasından fabrikayı devralan evli ve 1 çocuk babası Ömer Çınar, 10 bin metrekarelik tesiste, yurt içi ve yurtdışından 20 ülkeden topladıkları ham koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor. Fabrikayı babası Nurettin Çınar’dan devraldığında yıllık 1900 ton yün işlediklerini belirten Ömer Çınar, 17 yılda kapasiteyi yıllık 5 bin 500 tona çıkardıklarını söyledi. Yurt içinden ve yurt dışından topladıkları yünlerin 7 hazneli makinede çeşitli kimyasal maddeler ile yıkandığını, ardından kurutma ve presleme işleminin yapıldığını anlatan Çınar, köylüden gelen ham koyun yünlerinden yüzde 60, tabakhanelerden gelenlerden ise yüzde 20 oranında verim aldıklarını kaydetti.

19 yaşında babasından devraldı Şimdi 40 ülkeye ihraç ediyor
’YILDA 10 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYOR’

Fabrikayı devraldıktan sonra 8 yıl boyunca yurt içine üretim yaptıklarını Çınar, 2011 yılında ilk ihracatı Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracata başladıklarını söyledi. 2014 yılında fabrikada bulunan makineleri yenilediklerini belirten Çınar, "Bugün 20 ülkeden toplayıp, işlediğimiz yünlerin yüzde 80’ini Çin’e, yüzde 20’sini ise Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Toplam 40 ülkeye ihracaat yapıyoruz. Türkiye’de bulunan yün yıkama fabrikalarının yaklaşık ülkeye yıllık 50 milyon dolar getirisi var. Bunun yılık 10 milyon dolarının bizim firmamıza ait" dedi.

Fabrikasında 50 kişiye istihdam sağlayan Çınar, 17 yıl önce babasından devraldığı tesisi büyüterek, 2015- 2018 yılları arasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 41’inci sırada yer aldı.

19 yaşında babasından devraldı Şimdi 40 ülkeye ihraç ediyor
 

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