19 Nisan altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın ne kadar oldu?
Haftanın son iş gününün başlamasıyla birlikte altın fiyatları en çok merak edilen konulardan biri oldu. Altın fiyatları hakkında son durumu merak eden vatandaşlar, 19 Nisan güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Altın çeşitleri içinde fiyatı en çok merak edilenlerden biri de çeyrek altın, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte oldukça talep gören çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. 19 Nisan Cuma gününün gelmesiyle birlikte, altının bugünkü son durumu merak konusu oldu. İşte, 19 Nisan güncel altın fiyatları ve çeyrek altında son durum bilgisi...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 389,61 liradan satılıyor
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 238,62 lira seviyelerinde başladı
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1,602 liradan kendine alıcı buluyor
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın 779,22 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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