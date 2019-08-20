185 bin oyuncağa izin çıkmadı
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği uyarınca oyuncakların elektriksel, fiziksel, mekanik, kimyasal ve alevlenebilirlik özelliklerinin çocuklar için risk unsuru taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek uygun olmayan ürünlerin ithal edilmesine izin verilmediğini belirterek, “Bu çerçevede, 1 Ocak 2019 - 28 Haziran 2019 döneminde 185 bin adet ürün uygunsuz bulunarak ithaline izin verilmemiştir” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir önergeyle Bakan Pekcan’a “Kaç çocuk oyuncağında ve giyim ürünlerinde kimyasal içerik denetlemesi yapılmıştır? Yapılan denetlemelerden elde edilen sonuçlar nelerdir? Kimyasal içerik tespit edilen çocuk oyuncakları ve giyim ürünlerinden ne kadarı piyasadan geri çekilmiştir?” sorularını yöneltti.
Önergeyi yanıtlayan Pekcan şunları kaydetti: “İthal oyuncaklar, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği uyarınca Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ithalat aşamasında risk esaslı olarak denetime tabi tutulmaktadır. Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği uyarınca yapılan denetimlerde oyuncakların elektriksel, fiziksel, mekanik, kimyasal ve alevlenebilirlik özelliklerinin çocuklar için risk unsuru taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek söz konusu Yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerin ithal edilmesine izin verilmemektedir. Bu çerçevede, 1 Ocak 2019-28 Haziran 2019 döneminde 185 bin adet ürün uygunsuz bulunarak ithaline izin verilmemiştir.”
37 PARTİ GRUBU DENETLENDİ
Bunun yanında, tüketici ve piyasa gözetimi odaklı 37 parti oyuncak grubunun denetlenmesi sonucu bir parti ürün güvensiz, 15 parti üründe ise teknik düzenlemeye aykırılık tespit edildiğini belirten Pekcan, mevzuat kapsamında anılan ürünlere uygulanan yaptırım süreci (idari para cezası, toplatma, piyasaya arz yasağı, duyuru) firma nezdinde sürdüğünü vurguladı. Pekcan, tekstil ürünlerinin denetiminde ise kimyasal gereklilik, etiket, fiziksel-mekanik uygunluk gibi hususlarla birlikte bütünsel kontroller yapıldığını kaydederek “Bu kapsamda 223 parti ürünün denetlenmesi sonucu 16 parti üründe teknik düzenlemeye aykırılık tespit edilmiş olup söz konusu ürünlerin düzeltilmesine yönelik işlemler de titizlikle takip edilmektedir. Yıllık plan çerçevesinde denetim kapsamı her yıl arttırılmakta olup okul ve bayram alışverişlerinin yapıldığı dönemlerde denetimlere ayrıca ağırlık verilmektedir” dedi.
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