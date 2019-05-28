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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun Kuburlu
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

18 kulübe 1.8 milyar TL

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
18 kulübe 1.8 milyar TL

Süper Lig’de 2018-19 sezonu geride kaldı. Bir sezonda 18 kulüp yayın gelirinden 1.8 milyar liraya yakın para kazandı.

Bu alanda aslan payını da şampiyon Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılı takım 34 haftanın sonunda kasasına yayın haklarından 220 milyon liraya yakın para koymayı başardı. Ligi 3’üncü sırada tamamlayan Beşiktaş ise Galatasaray’dan sonra en çok para kazanan takım oldu. Beşiktaş’ın yayın gelirleri toplamı 178 milyon liraya yaklaştı. Süper Ligi 2’nci sırada tamamlayan Başakşehir ise gelirde 5’inci oldu. Bu sezon futbol olarak bekleneni veremeyen Fenerbahçe, yayın gelirlerinde ligi 3’üncü sırada tamamlamayı başardı. 157 milyon lira alan Fenerbahçe’nin gelir artışındaki en önemli faktör eski şampiyonlukları için ödenen primler ve lig sıralaması oldu. Fenerbahçe’yi bu alanda takip eden takım ise Trabzonspor. Bordo-mavili takımın gelirleri 136 milyon lirayı aştı. 2018/19 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Başakşehir ise bu sezon elde ettiği yayın geliri ile tarihe geçti. Başakşehir’in kasasına 135 milyon lira para girdi. Ligi 2’nci tamamlayan takım, gelirde 5’inci oldu. 

PARAŞÜT YARDIMI

2018/19 sezonunda küme düşen takımlar arasında en fazla yayın gelirine ulaşan takım ise Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlıların geliri 81.2 milyon lira oldu. Erzurumspor 73.6 milyon lira, Akhisarspor ise 65 milyon liralık gelire ulaştı. Bu sezon bir alt lige düşen takımlar için yayın gelirlerinden ‘Paraşüt Yardımı’ adı altında kaynak aktarılacak. Bu ödeme kulüplerin bir sonraki sezon ekonomik sıkıntıya düşmemesi için yapılıyor. 14.1 milyon lira olan bu rakam 3 kulübe eşit olarak verilecek.

HAKEMLERE 9 MİLYON TL

BU sezonda geçmiş sezonlarda olduğu gibi en çok konuşulan konuların başında Süper Lig hakemleri geldi. 2018/19 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem ücretleri için 9 milyon lira ayrıldı. Bu sezon en çok kazanan hakemin ise Cüneyt Çakır olması bekleniyor. Çakır’ın Süper Lig gelirlerine bir de UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından elde ettiği kazanç eklenince 1 milyon liranın üzerinde para kazanmış olacak.

PARA NASIL DAĞITILIYOR?

1’incilik: 40 milyon TL
2’ncilik: 32 milyon TL
3’Üncülük: 24 milyon TL
4’Üncülük: 16 milyon TL
5’İncilik: 8 milyon TL
6’ncilik: 4 milyon TL

Lige katılım: 35.6 milyon TL
Galibiyet primi: 2.8 milyon TL
Beraberlik primi: 1.4 milyon TL
Eski şampiyonluk ödülü: 3.6 milyon TL

18 kulübe 1.8 milyar TL

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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