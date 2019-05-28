18 kulübe 1.8 milyar TL

Bu alanda aslan payını da şampiyon Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılı takım 34 haftanın sonunda kasasına yayın haklarından 220 milyon liraya yakın para koymayı başardı. Ligi 3’üncü sırada tamamlayan Beşiktaş ise Galatasaray’dan sonra en çok para kazanan takım oldu. Beşiktaş’ın yayın gelirleri toplamı 178 milyon liraya yaklaştı. Süper Ligi 2’nci sırada tamamlayan Başakşehir ise gelirde 5’inci oldu. Bu sezon futbol olarak bekleneni veremeyen Fenerbahçe, yayın gelirlerinde ligi 3’üncü sırada tamamlamayı başardı. 157 milyon lira alan Fenerbahçe’nin gelir artışındaki en önemli faktör eski şampiyonlukları için ödenen primler ve lig sıralaması oldu. Fenerbahçe’yi bu alanda takip eden takım ise Trabzonspor. Bordo-mavili takımın gelirleri 136 milyon lirayı aştı. 2018/19 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Başakşehir ise bu sezon elde ettiği yayın geliri ile tarihe geçti. Başakşehir’in kasasına 135 milyon lira para girdi. Ligi 2’nci tamamlayan takım, gelirde 5’inci oldu.

PARAŞÜT YARDIMI



2018/19 sezonunda küme düşen takımlar arasında en fazla yayın gelirine ulaşan takım ise Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlıların geliri 81.2 milyon lira oldu. Erzurumspor 73.6 milyon lira, Akhisarspor ise 65 milyon liralık gelire ulaştı. Bu sezon bir alt lige düşen takımlar için yayın gelirlerinden ‘Paraşüt Yardımı’ adı altında kaynak aktarılacak. Bu ödeme kulüplerin bir sonraki sezon ekonomik sıkıntıya düşmemesi için yapılıyor. 14.1 milyon lira olan bu rakam 3 kulübe eşit olarak verilecek.

HAKEMLERE 9 MİLYON TL

BU sezonda geçmiş sezonlarda olduğu gibi en çok konuşulan konuların başında Süper Lig hakemleri geldi. 2018/19 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem ücretleri için 9 milyon lira ayrıldı. Bu sezon en çok kazanan hakemin ise Cüneyt Çakır olması bekleniyor. Çakır’ın Süper Lig gelirlerine bir de UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından elde ettiği kazanç eklenince 1 milyon liranın üzerinde para kazanmış olacak.

PARA NASIL DAĞITILIYOR?

1’incilik: 40 milyon TL

2’ncilik: 32 milyon TL

3’Üncülük: 24 milyon TL

4’Üncülük: 16 milyon TL

5’İncilik: 8 milyon TL

6’ncilik: 4 milyon TL





Lige katılım: 35.6 milyon TL

Galibiyet primi: 2.8 milyon TL

Beraberlik primi: 1.4 milyon TL

Eski şampiyonluk ödülü: 3.6 milyon TL