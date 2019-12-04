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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.12.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak

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18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gelecek 5 yılda, her yıl için 20 milyon metrekare Hazine taşınmazını, yatırım teşviki kapsamında vatandaşlara tahsis etmek üzere ilana çıkarmayı hedefliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bu ayın sonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 18 ilde 10 milyon 796 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı 49 yıllığına kiralanmak üzere ilana çıkarılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan büyüme ve istihdam hedefi doğrultusunda başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bakanlık, arazi tahsisi desteğinde bulunarak yatırımların artması ve işsizliğin azalmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Bugüne kadar 64,7 milyon metrekare taşınmazı yatırımcılara tahsis eden Bakanlığın bu uygulamasıyla ekonomik değeri 3 milyar 226 milyon lira olan yatırım gerçekleşti, 15 bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlandı.

Bu yıl içinde 19,8 milyon metrekare yüzölçümlü 153 Hazine taşınmazını yatırımcılara tahsis edilmek üzere ilana çıkaran Bakanlık, yıl sonuna kadar Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da toplam 10 milyon 796 bin metrekare Hazine taşınmazını 49 yıllığına kiralamak için ilana çıkacak.

500 bin metrekarenin üzerinde en çok Hazine arazisinin ilana çıkarılacağı iller Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Iğdır, Elazığ ve Malatya olarak belirlendi.

Vatandaşlar, ilanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden ve www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
Bakanlık, gelecek 5 yılda, her yıl için 20 milyon metrekare Hazine taşınmazını yatırım teşvik kapsamında vatandaşlara tahsis etmek üzere ilana çıkarmayı hedefliyor.

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