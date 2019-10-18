18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içinde laptop bilgisayar dikkat çekiyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içinde laptop bilgisayar dikkat çekiyor!
GeriEkonomi 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içinde laptop bilgisayar dikkat çekiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
18.10.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içinde laptop bilgisayar dikkat çekiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içinde laptop bilgisayar dikkat çekiyor!

BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, marketler zincirinin bu haftaki kampanyalarını öğrenmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Sabah saatleri itibariyle BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisindeki ürünleri görüntüleyerek mağazalara gidecek olan tüketiciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 18 Ekim BİM aktüel ürünler katalaoğu hakkında detaylı bilgiler

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler dikkat çekiyor. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, powerbank gibi ürünlerin yer aldığı 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu, mutfak ürünlerini de içerecek. İşte, 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ve yer alan ürünler

Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM'de bu hafta; Samsung marka telefon, DecoLove marka TV sehpası, Trust taşınabilir şarj aleti, Lav saklama kapları gibi pek çok ürün var.

BİM'İN TÜM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYIN

HP DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

15,6”” HD SVA BrightView WLED (1366 x 768)

• AMD A9-9420, Çift Çekirdekli  (3-3,6 GHz, 1MB önbellek)

• 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)

• 45W HIZLI şarj adaptör 

• Tümleşik AMD Radeon™ R5 Grafik Kartı 

• 11 saate varan pil ömrü

• 256 GB M.2 SSD

• 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi®/ Bluetooth® 4.0/Miracast

• Tümleşik dijital mikrofonlu HP Web Kamerası

• Çift Hoparlör/1000 GbE LAN/1 multi-format SD kart okuyucu/2 USB 3.1 /1 USB 2.0/ 1 HDMI/1

• RJ-45/birleşik kulaklık mikrofon/Çoklu dokunma destekli Touchpad

• Windows 10 Home 64 

 

SAMSUNG GALAXY A30 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

• Dahili Hafıza 64 GB Ram 4 GB

• Yüz Tanıma • Batarya  4000 mAh

• Arka Kamera 16.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) Ön Kamera 16.0 Mp (F2.0)

• Video Full HD (1920X1080)

• işlemci: Octa-Core 1.8 GHz + 1.6 GHz

• Android 9.0

• 6.4” Ekran Boyutu

• Parmak İzi Okuyucu

• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içinde laptop bilgisayar dikkat çekiyor

18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içinde laptop bilgisayar dikkat çekiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle