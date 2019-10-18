18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içinde laptop bilgisayar dikkat çekiyor!
BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, marketler zincirinin bu haftaki kampanyalarını öğrenmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Sabah saatleri itibariyle BİM 18 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisindeki ürünleri görüntüleyerek mağazalara gidecek olan tüketiciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 18 Ekim BİM aktüel ürünler katalaoğu hakkında detaylı bilgiler
18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler dikkat çekiyor. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, powerbank gibi ürünlerin yer aldığı 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu, mutfak ürünlerini de içerecek. İşte, 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ve yer alan ürünler
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM'de bu hafta; Samsung marka telefon, DecoLove marka TV sehpası, Trust taşınabilir şarj aleti, Lav saklama kapları gibi pek çok ürün var.
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