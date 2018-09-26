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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
26.09.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

18 bin okul servisine 29 bin 510 ceza

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18 bin okul servisine 29 bin 510 ceza

İstanbul'da 2018 yılı içinde yapılan denetimlerde okul servislerine ceza yağdı.

18 bin kayıtlı okul servisinin bulunduğu İstanbul’da 9 ay içinde 29 bin 510 adet ceza kesildi. Servislere kesilen cezalar arasında aşırı hız, emniyet kemeri takmama, emniyet şeridi ihlali , kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, yönetmeliğe aykırı araçlarla taşımacılık var.

29 bin 510 ADET CEZA KESİLDİ

İstanbul’da kayıtlı 66 bin servis minibüsünün 18 bini okul servisi olarak çalışıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre denetimler sırasındaÿ 9 ay içinde okul servislerine 29 bin 510 adet ceza kesildi. Cezalar arasında 3 bin 635 adetle emniyet şeridi ihlali birinci sırada yer alıyor. Trafik işaretlerine uymamak suçundan 3 bin 362 sürücüye ceza kesilirken, muayene yaptırmadan öğrenci taşıdığı belirlenen 2 bin 776 sürücüye de ceza uygulandı.

EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN 2 BİN 419 SÜRÜCÜ

Yapılan kontroller sırasında 2 bin 419 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı tespit edildi. Kırmızı Işıkta ihlali yaptığı tespit edilen 2 bin 173 sürücüye de ceza kesildi.

AŞIRI HIZ YAPAN 2 BİN 549 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılı içinde 25 Eylül tarihine kadar tutulan istatistiklerde aşırı hız yapan 2 bin 549 sürücüye de ceza kesildiği belirtildi. Aynı süre içinde okul servisi kullanırken cep telefonu ile konuşan 932 sürücüye, trafik sigortası yaptırmadan araçlarıyla trafiğe çıkan 375 sürücüye ceza kesildiği belirtildi.

Okul servis şoförlerinin işlediği diğer suçlar arasında araçlarında "DUR" yazısı bulundurmamak, okul servislerinde hostes bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı araçlarla okul taşımacılığı yapmak, yasak yere park etmek gibi suçların bulunduğu öğrenildi. Trafik denetleme şube müdürlüğü yetkilileri okul servisleriyle ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirttiler.

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